Мединский назвал вранье новой украинской идеей

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что новой украинской идеей стало "тотальное вранье", в том числе об инциденте в Буче и о якобы похищении десятков тысяч украинских детей.