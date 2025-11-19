Мединский назвал вранье новой украинской идеей

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что новой украинской идеей стало "тотальное вранье", в том числе об инциденте в Буче и о якобы похищении десятков тысяч украинских детей.
"Чтобы поддерживать население в состоянии военной истерии, на Украине давно включен режим ультрапиара. Тотальное вранье стало "новой украинской идеей", - отмечает Мединский в своей статье, написанной для "Комсомольской правды".
"Ее единственное содержание - ложь: ложь о "небесной сотне", ложь о "резне в Буче", ложь о похищении десятков тысяч украинских детей, ложь об "имперском и колониальном наследии", - добавляет помощник президента.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
