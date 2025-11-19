Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Информационный морок" внутри Украины не только не ослабевает, но все более набирает силу, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

