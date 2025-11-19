Рейтинг@Mail.ru
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/medinskij-2055906927.html
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский - РИА Новости, 19.11.2025
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский
"Информационный морок" внутри Украины не только не ослабевает, но все более набирает силу, заявил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:26:00+03:00
2025-11-19T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:98:2732:1634_1920x0_80_0_0_fed5d7433d0e6e0c6dc1504761cfe915.jpg
https://ria.ru/20251119/medinskij-2055906779.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c672af56289d3b668203750afb4f33e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский

Мединский: информационный морок внутри Украины набирает силу

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Информационный морок" внутри Украины не только не ослабевает, но все более набирает силу, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Мединский в своей статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды", отметил, что события на Украине являются трагедией не только для украинцев, но и для россиян.
"При этом "информационный морок" внутри Украины не только не ослабевает, но все более набирает силу", - написал Мединский.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Украинскую землю захватили чужие люди, заявил Мединский
Вчера, 07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала