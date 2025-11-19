https://ria.ru/20251119/medinskij-2055906927.html
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский - РИА Новости, 19.11.2025
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский
"Информационный морок" внутри Украины не только не ослабевает, но все более набирает силу, заявил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:26:00+03:00
2025-11-19T07:26:00+03:00
2025-11-19T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:98:2732:1634_1920x0_80_0_0_fed5d7433d0e6e0c6dc1504761cfe915.jpg
https://ria.ru/20251119/medinskij-2055906779.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c672af56289d3b668203750afb4f33e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский
Мединский: информационный морок внутри Украины набирает силу