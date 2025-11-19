МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинскую землю захватили нравственно и ментально "чужие" люди и строят там свою инопланетную цивилизацию, заявил помощник президента России Владимир Мединский, говоря о киевском режиме.

Он отметил, что если властям мешают памятники, язык, праздники, история, названия городов и улиц, значит, они строят свое государство на чужой территории.