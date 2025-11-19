https://ria.ru/20251119/medinskij-2055906779.html
Украинскую землю захватили чужие люди, заявил Мединский
Украинскую землю захватили чужие люди, заявил Мединский - РИА Новости, 19.11.2025
Украинскую землю захватили чужие люди, заявил Мединский
Украинскую землю захватили нравственно и ментально "чужие" люди и строят там свою инопланетную цивилизацию, заявил помощник президента России Владимир... РИА Новости, 19.11.2025
Украинскую землю захватили чужие люди, заявил Мединский
Мединский: на Украине строят свою инопланетную цивилизацию