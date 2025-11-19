Рейтинг@Mail.ru
Мединский заявил о трагедии для россиян из-за событий на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 19.11.2025 (обновлено: 07:09 19.11.2025)
Мединский заявил о трагедии для россиян из-за событий на Украине
Мединский заявил о трагедии для россиян из-за событий на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
Мединский заявил о трагедии для россиян из-за событий на Украине
События на Украине являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян, заявил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 19.11.2025
Мединский заявил о трагедии для россиян из-за событий на Украине

Мединский назвал события на Украине трагедией для россиян

Помощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. События на Украине являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас", - написал Мединский в своей статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды".
