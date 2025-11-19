Всероссийский математический диктант пройдет 30 ноября

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Платформа Т-Образование совместно с ведущими вузами страны 30 ноября проведет Всероссийский математический диктант в онлайн- и офлайн-форматах, сообщает Т-Банк.

Всероссийский математический диктант — ежегодное образовательное событие, запущенное Т-Образованием (образовательная платформа Т-Банка) в 2024 году. Мероприятие приурочено к празднованию Дня математика в России 1 декабря.

В этом году математический диктант пройдет по всей стране в онлайн- и офлайн-форматах в Москве и 16 крупнейших городах России, включая Владивосток, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург и другие города. В мероприятии можно будет принять участие на более чем 25 площадках: в Центральном университете, НИУ ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, УрФУ, ННГУ, ДВФУ, КФУ, ОмГТУ, ТГУ и других ведущих вузах страны, а также региональных Центрах разработки Т-Банка. Полный перечень площадок и регистрация доступны на сайте Всероссийского математического диктанта.

Первый Всероссийский математический диктант, прошедший в 2024 году, объединил более 70 тысяч участников по всей стране онлайн и более 1000 — очно в Москве.

В офлайн-формате участники смогут ответить на вопросы диктанта развернуто — подробно расписать свои рассуждения и ход решения задач. На каждой площадке по итогам мероприятия будет определено 10 победителей.

Участники очного формата диктанта проверят знания из школьной программы по математике, а также прослушают лекции от профессоров математики ведущих вузов страны. Также им будут доступны образовательные интерактивы, среди которых турнир по шахматам, математические игры, общение с единомышленниками в неформальной обстановке и другие.

Онлайн-участникам предстоит решать задания в формате теста на платформе Т-Образования — результат будет доступен сразу после завершения всех задач. Все онлайн-участники получат сертификаты о прохождении Всероссийского математического диктанта.

Регистрация на Всероссийский математический диктант доступна с 10 ноября.