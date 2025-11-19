Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский математический диктант пройдет 30 ноября - РИА Новости, 19.11.2025
13:22 19.11.2025 (обновлено: 14:00 19.11.2025)
Всероссийский математический диктант пройдет 30 ноября
Всероссийский математический диктант пройдет 30 ноября - РИА Новости, 19.11.2025
Всероссийский математический диктант пройдет 30 ноября
Платформа Т-Образование совместно с ведущими вузами страны 30 ноября проведет Всероссийский математический диктант в онлайн- и офлайн-форматах, сообщает Т-Банк. РИА Новости, 19.11.2025
Россия, Москва, Владивосток, Константин Маркелов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Санкт-Петербургский государственный университет
Всероссийский математический диктант пройдет 30 ноября

Математический диктант пройдет в России 30 ноября

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Платформа Т-Образование совместно с ведущими вузами страны 30 ноября проведет Всероссийский математический диктант в онлайн- и офлайн-форматах, сообщает Т-Банк.
Всероссийский математический диктант — ежегодное образовательное событие, запущенное Т-Образованием (образовательная платформа Т-Банка) в 2024 году. Мероприятие приурочено к празднованию Дня математика в России 1 декабря.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Миллер рассказал о новой эпохе математики и искусственного интеллекта
20 октября, 18:41
В этом году математический диктант пройдет по всей стране в онлайн- и офлайн-форматах в Москве и 16 крупнейших городах России, включая Владивосток, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург и другие города. В мероприятии можно будет принять участие на более чем 25 площадках: в Центральном университете, НИУ ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, УрФУ, ННГУ, ДВФУ, КФУ, ОмГТУ, ТГУ и других ведущих вузах страны, а также региональных Центрах разработки Т-Банка. Полный перечень площадок и регистрация доступны на сайте Всероссийского математического диктанта.
Первый Всероссийский математический диктант, прошедший в 2024 году, объединил более 70 тысяч участников по всей стране онлайн и более 1000 — очно в Москве.
В офлайн-формате участники смогут ответить на вопросы диктанта развернуто — подробно расписать свои рассуждения и ход решения задач. На каждой площадке по итогам мероприятия будет определено 10 победителей.
Участники очного формата диктанта проверят знания из школьной программы по математике, а также прослушают лекции от профессоров математики ведущих вузов страны. Также им будут доступны образовательные интерактивы, среди которых турнир по шахматам, математические игры, общение с единомышленниками в неформальной обстановке и другие.
Онлайн-участникам предстоит решать задания в формате теста на платформе Т-Образования — результат будет доступен сразу после завершения всех задач. Все онлайн-участники получат сертификаты о прохождении Всероссийского математического диктанта.
Регистрация на Всероссийский математический диктант доступна с 10 ноября.
"Второй год подряд в преддверии Дня математика мы проводим Всероссийский математический диктант и хотим, чтобы нашу любовь к науке разделило как можно больше людей. Это одно из наших самых масштабных мероприятий, которое объединяет любителей математики всех возрастов. Здесь традиционно соберутся вместе по-настоящему увлеченные люди, чтобы ощутить красоту логики и закономерностей. Мы делаем множество образовательных проектов, поэтому как никто понимаем важность сильного поддерживающего сообщества в этой сфере", - отметил вице-президент, директор по продукту и технологиям в Т-Банке Константин Маркелов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин назвал центр физики и математики в Сарове центром науки будущего
22 августа, 23:35
 
