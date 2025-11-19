Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 12 очков
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:09 19.11.2025 (обновлено: 08:20 19.11.2025)
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 12 очков
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 12 очков - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 12 очков
"Бруклин Нетс" проиграл "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Баскетбол, Нью-Йорк (город), Егор Демин, Спорт
Баскетбол, Нью-Йорк (город), Егор Демин, Спорт
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 12 очков

"Бруклин Нетс" проиграл "Бостон Селтикс" в матче НБА, Демин набрал 12 очков

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в медиабанк
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 113:99 (29:29, 33:32, 27:24, 24:14) в пользу гостей. Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун (29 очков), а Пэйтон Притчард оформил дабл-дабл (22 очка + 10 подборов). У "Бруклина" 25 очков заработал Майкл Портер.
НБА
19 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
99 : 113
Бостон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник хозяев Егор Демин провел на площадке 23 минуты 15 секунд, набрал 12 очков, сделал 4 результативные передачи, совершил 3 подбора и 1 перехват.
"Бостон" одержал восьмую победу при семи поражениях, команда занимает девятое место в Восточной конференции. "Бруклин" потерпел 12-е поражение при двух победах и располагается на 13-й строчке.
Команды встретятся вновь на площадке "Бостона" 21 ноября.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
18 ноября, 21:57
 
БаскетболНью-Йорк (город)Егор ДеминСпорт
 
