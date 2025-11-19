Рейтинг@Mail.ru
21:35 19.11.2025
Махонин: В Прикамье общественный транспорт обновлен на 6 лет раньше плана
Махонин: В Прикамье общественный транспорт обновлен на 6 лет раньше плана
За пять лет межмуниципальные маршруты Пермского края получили 450 новых автобусов, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. РИА Новости, 19.11.2025
2025
Махонин: В Прикамье общественный транспорт обновлен на 6 лет раньше плана

В Прикамье досрочно обновили парк общественного транспорта

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. За пять лет межмуниципальные маршруты Пермского края получили 450 новых автобусов, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".
"У нас – большой регион, и мы понимаем, что удобство и безопасность передвижения по региону должны быть обеспечены", – подчеркнул Махонин.
Приоритетной задачей является также обновление городского общественного транспорта.
"За последние годы мы вышли на показатель среднего возраста транспорта в краевой столице – чуть более трех лет. Помимо этого, серьезно обновили трамвайный парк", – сказал глава региона.
Губернатор отметил, что при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", а теперь по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" муниципалитеты получают новые автобусы, которые в краевой столице уже полностью заменены. В регионе в контрактах с перевозчиками зафиксировано требование к возрасту транспортных средств на маршрутах. В результате Пермский край досрочно выполнил показатель по доле общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного. По нацпроекту регионы должны довести его до 85% к 2030 году, в Прикамье он уже в 2024 году составлял 87,9%.
Кроме того, транспорт в округах обновляется и на средства специальных казначейских кредитов.
"На них почти 100 единиц техники приобрели для муниципалитетов. Есть еще и примеры сотрудничества с предприятиями. Например, с компанией "Уралкалий" мы обновили подвижной состав в городе Березники, куда тоже новые автобусы пришли. Думаю, жители по достоинству это оценили", – уточнил Махонин.
"Транспортная неделя – 2025" проводится министерством транспорта России в московском Гостином дворе с 15 по 20 ноября. Центральным событием недели стал XIX Международный и выставка "Транспорт России", где собираются представители федеральных и региональных органов власти, ведущих транспортных компаний, эксперты и представители бизнес-сообщества.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Махонин провел рабочую встречу с главой Ространснадзора Гулиным
Вчера, 12:52
 
Пермский край
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
