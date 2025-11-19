Махонин: В Прикамье общественный транспорт обновлен на 6 лет раньше плана

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. За пять лет межмуниципальные маршруты Пермского края получили 450 новых автобусов, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".

"У нас – большой регион, и мы понимаем, что удобство и безопасность передвижения по региону должны быть обеспечены", – подчеркнул Махонин.

Приоритетной задачей является также обновление городского общественного транспорта.

"За последние годы мы вышли на показатель среднего возраста транспорта в краевой столице – чуть более трех лет. Помимо этого, серьезно обновили трамвайный парк", – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", а теперь по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" муниципалитеты получают новые автобусы, которые в краевой столице уже полностью заменены. В регионе в контрактах с перевозчиками зафиксировано требование к возрасту транспортных средств на маршрутах. В результате Пермский край досрочно выполнил показатель по доле общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного. По нацпроекту регионы должны довести его до 85% к 2030 году, в Прикамье он уже в 2024 году составлял 87,9%.

Кроме того, транспорт в округах обновляется и на средства специальных казначейских кредитов.

"На них почти 100 единиц техники приобрели для муниципалитетов. Есть еще и примеры сотрудничества с предприятиями. Например, с компанией "Уралкалий" мы обновили подвижной состав в городе Березники, куда тоже новые автобусы пришли. Думаю, жители по достоинству это оценили", – уточнил Махонин.