Спикер нижегородского парламента Люлин призвал закрыть лазейки "наливайкам"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин считает необходимым закрыть все лазейки для "разливаек" в федеральном законодательстве, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма обсудили проект обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину о необходимости дополнительного правового регулирования в сфере государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Мы системно боремся с этой проблемой, но на региональном уровне наши возможности по-прежнему остаются неполными из-за отсутствия четких федеральных норм. Недобросовестные предприниматели пользуются этими лазейками, чтобы продолжать торговать алкоголем круглосуточно в жилых домах, отравляя жизнь людей. Наше обращение к председателю Госдумы содержит конкретные предложения, которые дадут и регионам, и муниципалитетам реальные инструменты для наведения порядка", – цитирует пресс-служба слова Люлина.

Нижегородские парламентарии считают необходимым определить, что такое ресторан и чем он отличается от кафе или бара. Предлагается прописать в законе четкие критерии, чтобы заведения не могли маскироваться под рестораны только для того, чтобы продавать алкоголь. Все предприниматели должны официально указывать тип своего заведения.

Еще одно направление – дать контролирующим органам право проводить внеплановые проверки тех, кто продает слабоалкогольные коктейли и подобные напитки без лицензии. Также предлагается создать единую базу всех точек, торгующих алкоголем, чтобы усилить контроль.

Чтобы бороться с нарушителями было проще и быстрее, рекомендуется наделить органы местного самоуправления правом контролировать торговлю алкоголем или сразу возбуждать административное производство против тех, кто нарушает требования регионального законодательства.

"Без этих изменений на федеральном уровне эффективность наших региональных мер ограничена. Мы уже приняли свой закон, который запрещает ночную продажу алкоголя в "разливайках" у жилых домов. Но чтобы он работал на 100%, нужны четкие правила игры, установленные на федеральном уровне. Это вопрос защиты прав граждан, которые хотят спокойно жить в своих квартирах", – пояснил председатель комитета законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Депутаты отметили, что законодательное собрание Нижегородской области активно добивалось передачи регионам полномочий по регулированию оборота алкоголя в заведениях общепита. В апреле 2024 года депутаты приняли региональный закон, который ограничил время и места продажи алкоголя в таких объектах, особенно в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Однако, как показала практика, этих мер недостаточно из-за пробелов в федеральном законодательстве.