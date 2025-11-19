Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал закрыть лазейки "наливайкам"
Нижегородская область
 
15:47 19.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал закрыть лазейки "наливайкам"
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал закрыть лазейки "наливайкам"

В Нижегородской области хотят закрыть все лазейки для «разливаек»

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин считает необходимым закрыть все лазейки для "разливаек" в федеральном законодательстве, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма обсудили проект обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину о необходимости дополнительного правового регулирования в сфере государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин направил молодых политиков "в поле"
14 ноября, 15:58
"Мы системно боремся с этой проблемой, но на региональном уровне наши возможности по-прежнему остаются неполными из-за отсутствия четких федеральных норм. Недобросовестные предприниматели пользуются этими лазейками, чтобы продолжать торговать алкоголем круглосуточно в жилых домах, отравляя жизнь людей. Наше обращение к председателю Госдумы содержит конкретные предложения, которые дадут и регионам, и муниципалитетам реальные инструменты для наведения порядка", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Нижегородские парламентарии считают необходимым определить, что такое ресторан и чем он отличается от кафе или бара. Предлагается прописать в законе четкие критерии, чтобы заведения не могли маскироваться под рестораны только для того, чтобы продавать алкоголь. Все предприниматели должны официально указывать тип своего заведения.
Еще одно направление – дать контролирующим органам право проводить внеплановые проверки тех, кто продает слабоалкогольные коктейли и подобные напитки без лицензии. Также предлагается создать единую базу всех точек, торгующих алкоголем, чтобы усилить контроль.
Чтобы бороться с нарушителями было проще и быстрее, рекомендуется наделить органы местного самоуправления правом контролировать торговлю алкоголем или сразу возбуждать административное производство против тех, кто нарушает требования регионального законодательства.
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: "Алтарь Отечества" узнает вся РФ
6 ноября, 14:55
"Без этих изменений на федеральном уровне эффективность наших региональных мер ограничена. Мы уже приняли свой закон, который запрещает ночную продажу алкоголя в "разливайках" у жилых домов. Но чтобы он работал на 100%, нужны четкие правила игры, установленные на федеральном уровне. Это вопрос защиты прав граждан, которые хотят спокойно жить в своих квартирах", – пояснил председатель комитета законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.
Депутаты отметили, что законодательное собрание Нижегородской области активно добивалось передачи регионам полномочий по регулированию оборота алкоголя в заведениях общепита. В апреле 2024 года депутаты приняли региональный закон, который ограничил время и места продажи алкоголя в таких объектах, особенно в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Однако, как показала практика, этих мер недостаточно из-за пробелов в федеральном законодательстве.
"Для комплексного решения проблемы и требуется внесение изменений на федеральном уровне, поэтому депутаты законодательного собрания Нижегородской области планируют направить новое обращение в Государственную думу РФ. Документ будет рассмотрен на заседании регионального парламента 27 ноября", - подчеркивается в сообщении.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: многодетные паркуются бесплатно
30 октября, 17:29
 
Нижегородская область
 
 
