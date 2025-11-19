https://ria.ru/20251119/lukoyl-2056076434.html
"Лукойл" намерен продать завод, сеть АЗС и другие активы в Болгарии
"Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику, сообщила компания. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику, сообщила компания.
" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии
новому собственнику и рассчитывает, что деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать", – говорится в пресс-релизе.
Компания подчеркнула, что оставляет за собой право на судебную защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения.
Власти Болгарии 14 ноября приняли закон о введении на заводе НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-Болгария" и других организациях группы "Лукойл" в Болгарии внешнего управления. С 17 ноября 2025 года все полномочия органов управления указанных организаций перешли к внешнему управляющему.
Компания LUKOIL International GMBH, в периметр которой входит "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-Болгария" и другие организации группы в Болгарии, получила генеральную лицензию управления по контролю за иностранными активами Минфина США
(OFAC) до 13 декабря 2025 года в целях продажи международных активов "Лукойла".
"Выражаем надежду, что внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с применимым законодательством в целях продолжения деятельности организаций, обеспечит их нормальную работу для снабжения рынка Болгарии топливом, выплаты налогов и поддержания высоких стандартов социальной политики в отношении сотрудников завода, установленных и поддерживаемых "Лукойлом", – говорится в сообщении.
На протяжении более 25 лет работы "Лукойла" в Болгарии компания является крупнейшим инвестором и поставщиком топлива, работодателем и налогоплательщиком, конструктивно взаимодействует с местным сообществом, поддерживает высокие стандарты промышленной и экологической безопасности. Уточняется, что накопленные инвестиции с 1999 года составили более 4,5 миллиарда долларов.