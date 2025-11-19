Ликсутов: выпуск инструментов и медоборудования вырос на 5% в Москве

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Выпуск инструментов и оборудования для медицины вырос на 5% в Москве за первые три квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город всесторонне поддерживает столичную медицинскую отрасль, в которой работают свыше 220 производителей. С января по сентябрь 2025-го объем выпуска инструментов и оборудования увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что компании предлагают рынку импортозамещающую продукцию, а также собственные передовые разработки. Например, именно так в Москве разрабатываются средства реабилитации и другие изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Предприятия, которые выпускают решения для сферы здравоохранения, таким образом могут рассчитывать на ряд преференций от правительства Москвы. Для них доступна программа льготного инвесткредитования, льготная аренда земельных участков в рамках инвестиционных проектов, преференции резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", поддержка экспорта и многие другие меры.

"Через действующие меры поддержки промышленности город системно обеспечивает поставки социально значимой продукции, а предприятия получают гарантии сбыта. Так, в 2025 году Москва заключила офсетный контракт на поставку изделий для поддержания систем организма человека", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.

Он указал, что соглашение сроком на 10 лет полностью закроет потребности социальных учреждений столицы в данной продукции.

В 2025 году предприятия представили сразу несколько новых разработок. Так, компания Steplife предложила коленный модуль с ротационной гидравликой. Это российский разработчик бионических протезов конечностей, который уже запустил это решение в малосерийное производство.

Генеральный директор компании Иван Худяков добавил, что с помощью ротационной гидравлики пользователь может использовать более широкий диапазон движений. При этом они становятся более плавными и приближенными к естественной человеческой походке. Данное изделие имеет оптимальный вес без ущерба прочности. Оно менее шумно и более долговечно, чем иностранный аналог. Выход нового модуля стал первым итогом научно-технического сотрудничества с рядом стран БРИКС.

Худяков подчеркнул, что в рамках взаимодействия на рынок Китая, Индии, Малайзии, Бразилии, России, СНГ и других стран планируется вывести целый спектр инновационных протезов и средств реабилитации.

Осенью этого года производитель привлек 200 миллионов рублей инвестиций, которые планируется направить на создание роботизированной стопы и бионической руки.

Также другой производитель – московский центр "Мелфон" предложил инновационное решение для людей с ограничениями по слуху. Разработчик предложил методику автоматической оценки разборчивости речи в шуме с использованием ИИ. "Сурдоскоп" уже имеет шесть патентов и находится на финальной стадии регистрации как медицинское изделие, серийный выпуск которого начнется во втором квартале 2026 года. На данный момент проводятся работы совместно с московским НИИ имени Свержевского по отработке методик практического применения процедур тонально-речевого скрининга. Кроме того, компания активно участвует в общественных и спортивных инициативах: поддерживает слабослышащих в соревнованиях межрегионального турнира "Дзюдо в тишине" в столице или выступает партнером национального чемпионата "Абилимпикс".