В Екатеринбурге поймали подражателя маньяка Анатолия Сливко
18:57 19.11.2025 (обновлено: 19:11 19.11.2025)
В Екатеринбурге поймали подражателя маньяка Анатолия Сливко
В Екатеринбурге задержали учителя по игре на балалайке, который душил детей пакетом, пишет Life. РИА Новости, 19.11.2025
Новости
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали учителя по игре на балалайке, который душил детей пакетом, пишет Life.
"Во время занятий у себя дома с учениками он предлагал им странные вещи: якобы проверить, как долго они смогут удержать дыхание, надевал на голову пакет", — раскрывает издание детали преступления.
По данным Life, обвиняемый сравнивал себя с советским маньяком, на личной странице в соцсетях у него был псевдоним "Анатолий Сливко". Родители потерпевших рассказали, что замечали странности в поведении педагога.

Анатолий Сливко — советский маньяк, орудовал в Ставропольском крае в период с 1964 по 1985 год. Руководил туристическим клубом "Чергид". Он заманивал мальчиков в лес съемками в кино, где душил их и жестоко убивал, его жертвами стали минимум семь школьников. В 1989-м Сливко расстреляли.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни". Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
