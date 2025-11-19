https://ria.ru/20251119/life-2056098641.html
В Екатеринбурге поймали подражателя маньяка Анатолия Сливко
В Екатеринбурге поймали подражателя маньяка Анатолия Сливко
В Екатеринбурге задержали учителя по игре на балалайке, который душил детей пакетом, пишет Life. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
В Екатеринбурге задержали учителя по игре на балалайке, который душил детей пакетом, пишет Life
.
"Во время занятий у себя дома с учениками он предлагал им странные вещи: якобы проверить, как долго они смогут удержать дыхание, надевал на голову пакет", — раскрывает издание детали преступления.
По данным Life, обвиняемый сравнивал себя с советским маньяком, на личной странице в соцсетях у него был псевдоним "Анатолий Сливко". Родители потерпевших рассказали, что замечали странности в поведении педагога.
Анатолий Сливко — советский маньяк, орудовал в Ставропольском крае в период с 1964 по 1985 год. Руководил туристическим клубом "Чергид". Он заманивал мальчиков в лес съемками в кино, где душил их и жестоко убивал, его жертвами стали минимум семь школьников. В 1989-м Сливко расстреляли.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни". Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.