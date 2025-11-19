Рейтинг@Mail.ru
Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката отобралась на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
08:26 19.11.2025 (обновлено: 09:02 19.11.2025)
Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката отобралась на ЧМ-2026
Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката отобралась на ЧМ-2026
спорт, кюрасао, дик адвокат, зенит, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Кюрасао, Дик Адвокат, Зенит, Чемпионат мира по футболу 2026
Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката отобралась на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао под руководством экс-тренера "Зенита" Адвоката отобралась на ЧМ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборные Панамы, Гаити и Кюрасао заняли первые места в своих отборочных группах зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и стали участниками чемпионата мира по футболу, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
В заключительном туре третьего раунда отборочного турнира зоны КОНКАКАФ сборная Панамы разгромила команду Сальвадора (3:0), сборная Гаити обыграла команду Никарагуа (2:0), сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Ямайкой (0:0).
Сборные Панамы и Гаити выступят на чемпионате мира во второй раз в истории. Гаитяне участвовали на мировом первенстве в 1974 году, панамцы выступали на чемпионате мира 2018 года в России. Сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший главный тренер петербургского "Зенита" Дик Адвокат, впервые квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира.
Государственное образование Кюрасао стало самой малонаселенной страной - участницей чемпионата мира по футболу в истории. Ее население составляет около 156 тысяч человек. По этому показателю сборная Кюрасао превзойдет достижение команды Исландии, которая впервые сыграла на чемпионате мира 2018 года в России. Население страны составляет около 390 тысяч.
Сборные Ямайки и Суринама, ставшие лучшими из команд, занявших в своих группах вторые места, выступят в межконтинентальных стыковых матчах.
Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына
19 ноября, 05:28
 
