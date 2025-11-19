Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката отобралась на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборные Панамы, Гаити и Кюрасао заняли первые места в своих отборочных группах зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и стали участниками чемпионата мира по футболу, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

В заключительном туре третьего раунда отборочного турнира зоны КОНКАКАФ сборная Панамы разгромила команду Сальвадора (3:0), сборная Гаити обыграла команду Никарагуа (2:0), сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Ямайкой (0:0).

Сборные Панамы и Гаити выступят на чемпионате мира во второй раз в истории. Гаитяне участвовали на мировом первенстве в 1974 году, панамцы выступали на чемпионате мира 2018 года в России. Сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший главный тренер петербургского "Зенита" Дик Адвокат, впервые квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира.

Государственное образование Кюрасао стало самой малонаселенной страной - участницей чемпионата мира по футболу в истории. Ее население составляет около 156 тысяч человек. По этому показателю сборная Кюрасао превзойдет достижение команды Исландии, которая впервые сыграла на чемпионате мира 2018 года в России. Население страны составляет около 390 тысяч.