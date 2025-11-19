Рейтинг@Mail.ru
Гендир ФХР оценил возможность проведения международных турниров в России
Хоккей
 
19.11.2025
Гендир ФХР оценил возможность проведения международных турниров в России
Гендир ФХР оценил возможность проведения международных турниров в России
Федерация хоккея России (ФХР) смогла бы провести в стране крупные международные турниры, если бы организации дали такую возможность, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Гендир ФХР оценил возможность проведения международных турниров в России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федерация хоккея России (ФХР) смогла бы провести в стране крупные международные турниры, если бы организации дали такую возможность, заявил РИА Новости генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.
«
"Во-первых, с точки зрения подготовки спортсменов у нас проходит и чемпионат России высокого уровня, и чемпионат КХЛ. Наши спортсмены, в отличие от других видов спорта готовятся в течение всего сезона в клубах. За что клубам и лигам большое спасибо. Также мы продолжаем поддерживать активность федерации. То есть мы собираем ребят, проводим сборы, товарищеские игры, держим всех в тонусе - и персонал, и тренеров, и хоккеистов", - сказал Курбатов.
"С точки зрения организации, это опыт, который нарабатывается, и он у нас есть. Если кто-то нам скажет, давайте через три месяца проведем большие международные соревнования в Москве, в Питере или Новосибирске, ради бога. Я вас уверяю, мы сделаем это с блеском на 5 с плюсом", - ответил Курбатов на вопрос, готовы ли в России провести крупные международные соревнования.
Федерация хоккея России (ФХР) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ФХР инициирует изменение протоколов реагирования на травмы в детском хоккее
18 ноября, 23:23
 
