Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2025
19:38 19.11.2025
Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник
Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2025
Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник
россия, игорь краснов
Россия, Игорь Краснов
Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник

Краснов примет участие на заседании ВККС по делу против шести судей

© Фото : Генпрокуратура РоссииИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Генпрокуратура России
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов лично примет участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которой предстоит рассмотреть вопрос о согласии на возбуждение уголовных дел против шести действующих или пребывающих в отставке судей, сообщил РИА Новости источник.
"В заседании ВККС примет личное участие председатель Верховного Суда Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Заседание квалифколлегии начнется 24 декабря и продлится несколько дней.
Россия Игорь Краснов
 
 
