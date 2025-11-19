https://ria.ru/20251119/krasnov-2056109125.html
Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник
Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2025
Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов лично примет участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которой предстоит рассмотреть... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов лично примет участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которой предстоит рассмотреть вопрос о согласии на возбуждение уголовных дел против шести действующих или пребывающих в отставке судей, сообщил РИА Новости источник.
"В заседании ВККС примет личное участие председатель Верховного Суда Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Заседание квалифколлегии начнется 24 декабря и продлится несколько дней.