Краснов рассмотрит вопрос о деле против шести судей, сообщил источник

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов лично примет участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которой предстоит рассмотреть вопрос о согласии на возбуждение уголовных дел против шести действующих или пребывающих в отставке судей, сообщил РИА Новости источник.