Бархатный сезон 2.0: комфортный отдых на Кубани без жары и толпы

Краснодарский край все чаще ассоциируется у туристов не только с летним зноем, но и с комфортным отдыхом в межсезонье и зиму. В регионе растет число предложений для тех, кто не любит жару, или кому не рекомендовано активное солнце. Кубань также предлагает досуг для предпочитающих уединенный спокойный отдых. Развитию туристической индустрии в нежаркий период способствуют комфортные погодные условия, меньшая загруженность курортов и приятные скидки. Подробнее об отдыхе на Кубани осенью, зимой и весной – в материале РИА Новости.

От летнего пляжа до зимних трасс

Если десять лет назад в Краснодарский край приезжали преимущественно летом и в основном на море, причем исключительно Черное, то сегодня картина иная. Для любителей пляжного отдыха в регионе созданы условия даже в холодное время года.

В прошлом году на Азово-Черноморском побережье – в Сочи, Геленджике, Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе – работали 60 "зимних" пляжей. В этом сезоне их количество останется примерно сопоставимым. Открытие таких зон стартовало с начала ноября. Пляжи оборудованы беседками, скамейками, деревянными настилами, площадками для воркаута, детскими игровыми зонами и точками питания. На территории регулярно проводятся тренировки, занятия йогой, танцами и скандинавской ходьбой, а также обеспечиваются охрана и дополнительные сервисы.

Не менее значительные изменения произошли и в горной части Сочи. Хотя поклонники горных лыж осваивали эти склоны полвека назад, настоящий туристический бум случился после зимней олимпиады 2014 года. За последние годы местные курорты стали крупными всесезонными центрами мирового уровня.

Сегодня современные сочинские трассы – это не просто впечатляющие цифры: более 60 канатных дорог, 125 подготовленных трасс и 170 километров скоростных спусков. Это еще и высокие технологии, которые поднимают отдых на новую высоту. Например, на "Роза Хутор" умная система с камерами детально анализирует технику катания, выступая в роли персонального тренера.

Успех курортов подтверждается не только ростом турпотока – летние показатели "Красной Поляны" уже приближаются к зимним, – но и международным признанием. Недавно сочинские курорты вошли в число лучших по версии премии SKI BUSINESS AWARD-2025. При этом "Газпром Поляна" уже давно утвердила статус всесезонного центра.

Помимо спорта, гостей ждут живописные прогулки по канатным дорогам, пешие маршруты и знакомство с уникальной природой. А благодаря развитой инфраструктуре дорога от аэропорта Сочи или железнодорожного вокзала в Адлере до курортов занимает не более 40 минут, делая отдых максимально доступным.

Край виноделия и гостеприимства

Краснодарский край готовится стать главным гастрономическим и сельским курортом России. Иначе как объяснить, что в регионе работает уже более 100 объектов гостеприимства, предлагающих гостям конные прогулки, экскурсии на экзотические фермы и знакомство с местными традициями?

Особую славу региону приносит виноделие. Около 35 из 100 туристических точек специализируются на эногастрономии. Это не просто производства, а настоящие туристические центры с отелями, ресторанами и насыщенной событийной программой. Помимо экскурсий, гостей ждут дегустации, гастрономические ужины и фестивали.

Популярность энотуризма стремительно растет: только за январь-август 2025 года винодельни посетили около 500 тысяч человек, а по итогам прошлого года общий турпоток превысил 1 миллион. Это одна из самых динамичных отраслей в крае, чьи виноградники занимают почти 30 тысяч гектаров.

В 2022 году для развития этого направления был утвержден национальный маршрут "Винные дороги Краснодарского края" протяженностью 528 километров. Он объединяет 19 виноделен в шести муниципалитетах.

Но гастрономическое путешествие не ограничивается вином. Гостям доступны местные сыроварни, где можно не только попробовать сыры из кубанского молока, но и поучаствовать в их создании. Идеальным дополнением станет дегустация меда из горных районов, например из Красной Поляны. Его полезные свойства известны далеко за пределами края.

Динамику туризму придает мощнейший событийный потенциал. Начиная с 2020 года, Краснодарский край стабильно входит в топ-10 событийных регионов России. Ежегодно здесь проходит свыше 400 мероприятий, более 100 из них имеют статус значимых событий международного уровня в сфере культуры, спорта, бизнеса и образования. Главными центрами притяжения становятся Сочи, Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский район и село Абрау-Дюрсо.

Есть где остановиться и оздоровиться

В бархатный сезон особенно высок спрос на отели категории 4 и 5 звезд, которых в регионе насчитывается порядка 350. Популярностью пользуются как форматы "все включено", так и современные санатории с развитой инфраструктурой: бассейнами, фитнес-центрами и анимацией.

Кубань по праву считается одной из ведущих здравниц страны: здесь расположено свыше 200 санаториев общей вместимостью более 100 тысяч мест, которые ежегодно принимают около 1,6 миллиона гостей. Большинство из них оснащено собственной диагностической базой и сосредоточено в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.

Современные санатории кардинально отличаются от тех, что были привычны 20-30 лет назад. О больничных стенах и специфических запахах забыто. Сегодня это многопрофильные оздоровительные центры, где наряду с лечением можно приятно и интересно провести время. Для гостей разработаны развлекательные программы. Питание все чаще организуется по системе "шведский стол". Лечебные корпуса оснащаются современным оборудованием, которое регулярно обновляется.

Санатории предлагают свыше 500 оздоровительных программ и специализируются на лечении широкого спектра заболеваний, используя местные минеральные воды и лечебные грязи. Перечень процедур зависит от профиля санатория и показаний пациента.

С 2017 года визитной карточкой межсезонья является программа "Южная здравница", действующая с 1 октября по 1 мая. К ней присоединяются около 20 санаториев, предлагающих туры со скидкой 5–40%. В прошлом году по программе оздоровилось более 10 тысяч человек, что обеспечивает годовую заполняемость санаториев не ниже 70% в течение всего года.