Рейтинг@Mail.ru
Журова считает, что на главу МОК давят из-за ситуации с Израилем - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 19.11.2025 (обновлено: 16:52 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/koventri-2056050708.html
Журова считает, что на главу МОК давят из-за ситуации с Израилем
Журова считает, что на главу МОК давят из-за ситуации с Израилем - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Журова считает, что на главу МОК давят из-за ситуации с Израилем
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри говорит о возможности всем спортсменам участвовать в соревнованиях без дискриминации или... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T16:00:00+03:00
2025-11-19T16:52:00+03:00
светлана журова
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
кирсти ковентри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534678_0:63:3071:1791_1920x0_80_0_0_9886ed953f6d60a3730a75d96f85ec12.jpg
/20250918/zhurova-2042784034.html
/20251110/zhurova-2053999784.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534678_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_cf99d75d03cc8a25db520da5e3cf7ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
светлана журова, спорт, международный олимпийский комитет (мок), кирсти ковентри
Светлана Журова, Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Кирсти Ковентри
Журова считает, что на главу МОК давят из-за ситуации с Израилем

Журова: на главу МОК Ковентри давят из-за допуска спортсменов из Израиля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри говорит о возможности всем спортсменам участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства из-за того, что на нее оказывается определенное давление по причине допуска к стартам атлетов из Израиля во время агрессии государства в Газе, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику. Она считает, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства, а страны должны гарантировать доступ для всех. Ранее более 70 игроков обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований из-за ситуации в Газе. Письмо подписано правозащитными организациями, включая Athletes 4 Peace, участниками которой являются более 70 футболистов.
«
"Я уверена в том, что на Кирсти Ковентри из-за ситуации с Израилем давят какие-то страны и пытаются это все бойкотировать. Получается, что у МОК действуют какие-то двойные стандарты. И она понимает, что сейчас должна говорить это, потому что надо как-то выходить из замкнутого круга. Может быть, она хочет, чтобы ее услышали в международных спортивных федерациях. У нее ведь тоже сейчас, я бы сказала, такое неприглядное положение. Так как рекомендации МОК по допуску наших спортсменов на Олимпиаду есть, но международные федерации создали такие условия, что атлеты просто не успевают пройти отбор. Даже если их допустят к участию в Играх", - сказала Журова.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Отказ отстранять Израиль может сыграть России на руку, предположила Журова
18 сентября, 17:33
«
"Когда они открыли ящик Пандоры с нами, то мы же с самого начала говорили, что по аналогии с нами они должны будут также действовать и с другими странами. Но все же (на Западе) улыбались и говорили, что мы же не такие, у нас все по-другому. А мы сейчас видим, насколько много у всех претензий к Израилю. Все же пытаются и бойкотировать эту страну, и давить, и говорить, о том, что давайте не допустим ее спортсменов к участию в соревнованиях. И как раз, сделав это с нами, они сейчас понимают, что мы тоже можем требовать от МОК каких-то санкций в отношении израильских атлетов. И для МОК в этой ситуации, конечно, будет правильно допустить всех спортсменов и говорить: "Мы придерживаемся одной позиции. Что все спортсмены мира участвуют в турнирах, несмотря на все, происходящее в их странах. И вы должны это принять к сведению", - добавила собеседница агентства.
Эксперт считает, что Ковентри не намерена нарушать Олимпийскую хартию. "А если кто-то не согласен с этим, то выходите из международного олимпийского движения, создавайте свои организации и уже в них придумывайте, кто из каких стран и с кем будет принимать участие в соревнованиях. И это было бы правильно, ведь иначе МОК действительно нарушает Олимпийскую хартию. Свой правоустанавливающий документ, которому больше века. Для этого и было все создано, чтобы у политиков и стран не было таких возможностей для манипулирования. Поэтому Кирсти Ковентри и высказывает сейчас такие правильные вещи", - подчеркнула Журова.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля в преддверии чемпионата мира. Позднее глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев после недопуска российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию на короткой воде со стороны Польши заявил, что ОКР направит ноту Ковентри с требованием принять меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Журова назвала допуск трансгендеров* к участию в Олимпиаде ошибкой МОК
10 ноября, 17:39
 
Светлана ЖуроваСпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Кирсти Ковентри
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала