Журова считает, что на главу МОК давят из-за ситуации с Израилем

"Когда они открыли ящик Пандоры с нами, то мы же с самого начала говорили, что по аналогии с нами они должны будут также действовать и с другими странами. Но все же (на Западе) улыбались и говорили, что мы же не такие, у нас все по-другому. А мы сейчас видим, насколько много у всех претензий к Израилю. Все же пытаются и бойкотировать эту страну, и давить, и говорить, о том, что давайте не допустим ее спортсменов к участию в соревнованиях. И как раз, сделав это с нами, они сейчас понимают, что мы тоже можем требовать от МОК каких-то санкций в отношении израильских атлетов. И для МОК в этой ситуации, конечно, будет правильно допустить всех спортсменов и говорить: "Мы придерживаемся одной позиции. Что все спортсмены мира участвуют в турнирах, несмотря на все, происходящее в их странах. И вы должны это принять к сведению", - добавила собеседница агентства.