Журова считает, что на главу МОК давят из-за ситуации с Израилем

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри говорит о возможности всем спортсменам участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства из-за того, что на нее оказывается определенное давление по причине допуска к стартам атлетов из Израиля во время агрессии государства в Газе, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику. Она считает, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства, а страны должны гарантировать доступ для всех. Ранее более 70 игроков обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований из-за ситуации в Газе. Письмо подписано правозащитными организациями, включая Athletes 4 Peace, участниками которой являются более 70 футболистов.
"Я уверена в том, что на Кирсти Ковентри из-за ситуации с Израилем давят какие-то страны и пытаются это все бойкотировать. Получается, что у МОК действуют какие-то двойные стандарты. И она понимает, что сейчас должна говорить это, потому что надо как-то выходить из замкнутого круга. Может быть, она хочет, чтобы ее услышали в международных спортивных федерациях. У нее ведь тоже сейчас, я бы сказала, такое неприглядное положение. Так как рекомендации МОК по допуску наших спортсменов на Олимпиаду есть, но международные федерации создали такие условия, что атлеты просто не успевают пройти отбор. Даже если их допустят к участию в Играх", - сказала Журова.
"Когда они открыли ящик Пандоры с нами, то мы же с самого начала говорили, что по аналогии с нами они должны будут также действовать и с другими странами. Но все же (на Западе) улыбались и говорили, что мы же не такие, у нас все по-другому. А мы сейчас видим, насколько много у всех претензий к Израилю. Все же пытаются и бойкотировать эту страну, и давить, и говорить, о том, что давайте не допустим ее спортсменов к участию в соревнованиях. И как раз, сделав это с нами, они сейчас понимают, что мы тоже можем требовать от МОК каких-то санкций в отношении израильских атлетов. И для МОК в этой ситуации, конечно, будет правильно допустить всех спортсменов и говорить: "Мы придерживаемся одной позиции. Что все спортсмены мира участвуют в турнирах, несмотря на все, происходящее в их странах. И вы должны это принять к сведению", - добавила собеседница агентства.
Эксперт считает, что Ковентри не намерена нарушать Олимпийскую хартию. "А если кто-то не согласен с этим, то выходите из международного олимпийского движения, создавайте свои организации и уже в них придумывайте, кто из каких стран и с кем будет принимать участие в соревнованиях. И это было бы правильно, ведь иначе МОК действительно нарушает Олимпийскую хартию. Свой правоустанавливающий документ, которому больше века. Для этого и было все создано, чтобы у политиков и стран не было таких возможностей для манипулирования. Поэтому Кирсти Ковентри и высказывает сейчас такие правильные вещи", - подчеркнула Журова.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля в преддверии чемпионата мира. Позднее глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев после недопуска российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию на короткой воде со стороны Польши заявил, что ОКР направит ноту Ковентри с требованием принять меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.