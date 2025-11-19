Рейтинг@Mail.ru
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/korolev-2056005952.html
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья - РИА Новости, 19.11.2025
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел встречу с руководством ассоциации "Совет... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:59:00+03:00
2025-11-19T13:59:00+03:00
тверская область
политика
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056005116_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_6a4273c8682a251b1806420701bb1ae7.jpg
https://ria.ru/20251118/korolev--2055716454.html
https://ria.ru/20251118/korolev-2055703151.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056005116_188:0:1280:819_1920x0_80_0_0_d5474c71d9d3de23ea1174aaca08d4d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, виталий королев
Тверская область, Политика, Виталий Королев
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья

Виталий Королев поставил задачи главам муниципалитетов Тверской области

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиКоролев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел встречу с руководством ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", он поставил им задачи в рамках совместной работы, сообщает пресс-служба облправительства.
"Муниципалитеты должны быть вовлечены во все региональные задачи, так как они ближе всего находятся к гражданам, к их вопросам. Наша общая и главная цель – повышение качества жизни населения Верхневолжья. Важно, чтобы люди связывали свое будущее с той территорией, на которой живут. Рассчитываю, что совет муниципальных образований будет активно участвовать в работе по развитию региона", – приводит пресс-служба слова Королева.
Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Королев определил задачи в АПК Тверской области
18 ноября, 14:12
Врио губернатора области определил ключевые направления совместной работы с муниципалитетами. Особого внимания, как подчеркнул Королев, требует система жилищно-коммунального хозяйства.
Среди основных направлений – развитие экономики, поддержка инвестиций, малого и среднего бизнеса. Интересы территорий являются приоритетными в реализации программ газификации, дорожно-строительной сферы, развития городской среды.
Королев подчеркнул, что от работы на местах во многом зависит эффективная поддержка ветеранов и участников специальной военной операции, их родных, решение демографических задач.
Врио главы региона акцентировал: все ранее действовавшие программы будут сохранены. Кроме того, от муниципалитетов должны поступать новые предложения и инициативы, направленные на развитие социально-экономического потенциала территорий.
Правительство Тверской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Королев обозначил приоритеты в кадровой политике правительства Верхневолжья
18 ноября, 13:36
 
Тверская областьПолитикаВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала