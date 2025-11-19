https://ria.ru/20251119/korolev-2056005952.html
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья - РИА Новости, 19.11.2025
Королев поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
тверская область
политика
виталий королев
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел встречу с руководством ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", он поставил им задачи в рамках совместной работы, сообщает пресс-служба облправительства.
"Муниципалитеты должны быть вовлечены во все региональные задачи, так как они ближе всего находятся к гражданам, к их вопросам. Наша общая и главная цель – повышение качества жизни населения Верхневолжья. Важно, чтобы люди связывали свое будущее с той территорией, на которой живут. Рассчитываю, что совет муниципальных образований будет активно участвовать в работе по развитию региона", – приводит пресс-служба слова Королева.
Врио губернатора области определил ключевые направления совместной работы с муниципалитетами. Особого внимания, как подчеркнул Королев, требует система жилищно-коммунального хозяйства.
Среди основных направлений – развитие экономики, поддержка инвестиций, малого и среднего бизнеса. Интересы территорий являются приоритетными в реализации программ газификации, дорожно-строительной сферы, развития городской среды.
Королев подчеркнул, что от работы на местах во многом зависит эффективная поддержка ветеранов и участников специальной военной операции, их родных, решение демографических задач.
Врио главы региона акцентировал: все ранее действовавшие программы будут сохранены. Кроме того, от муниципалитетов должны поступать новые предложения и инициативы, направленные на развитие социально-экономического потенциала территорий.