Рейтинг@Mail.ru
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:38 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/kontsert-2056044041.html
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве - РИА Новости, 19.11.2025
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве
Концерт нового проекта оркестра "Русская филармония" – трибьют-шоу Адриано Челентано "Я тебя люблю!" – состоится в Московском международном доме музыки 20... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:38:00+03:00
2025-11-19T15:38:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056043616_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_0e641826d14ecb310792ca3abd41444d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056043616_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_846bbdc563e26d015ce3570a489adfd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве

© Фото : пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония"Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония"
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Концерт нового проекта оркестра "Русская филармония" – трибьют-шоу Адриано Челентано "Я тебя люблю!" – состоится в Московском международном доме музыки 20 ноября.
Для участия в этом концерте из Италии прилетят специальные гости.
Фабио Курто – участник фестиваля Сан-Ремо. В 2015 году он стал победителем Национального конкурса Голос Италии "The Voice of Italy".
Кларисса Вики – итальянская певица и автор песен. Она победительница различных итальянских и европейских музыкальных конкурсов. Участница мюзиклов и популярных шоу на телевидении.
Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. На протяжении многих лет был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Маэстро успешно сотрудничал с такими мировыми звездами, как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала