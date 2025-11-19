https://ria.ru/20251119/kontsert-2056044041.html
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве - РИА Новости, 19.11.2025
Трибьют-концерт Адриано Челентано состоится в Москве
Концерт нового проекта оркестра "Русская филармония" – трибьют-шоу Адриано Челентано "Я тебя люблю!" – состоится в Московском международном доме музыки 20...
пресс-релизы
пресс-релизы
МОСКВА, 19 ноя - пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Концерт нового проекта оркестра "Русская филармония" – трибьют-шоу Адриано Челентано "Я тебя люблю!" – состоится в Московском международном доме музыки 20 ноября.
Для участия в этом концерте из Италии прилетят специальные гости.
Фабио Курто – участник фестиваля Сан-Ремо. В 2015 году он стал победителем Национального конкурса Голос Италии "The Voice of Italy".
Кларисса Вики – итальянская певица и автор песен. Она победительница различных итальянских и европейских музыкальных конкурсов. Участница мюзиклов и популярных шоу на телевидении.
Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. На протяжении многих лет был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Маэстро успешно сотрудничал с такими мировыми звездами, как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.
