МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Контакты российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не ведутся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о контактах России с Уиткоффом
2025-11-19T14:39:00+03:00
сша
россия
стив уиткофф
дмитрий песков
США, Россия, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото