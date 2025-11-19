https://ria.ru/20251119/konferentsiya-2055952889.html
Конференция AI Journey стартовала в Москве в среду
Конференция AI Journey стартовала в Москве в среду - РИА Новости, 19.11.2025
Конференция AI Journey стартовала в Москве в среду
Международная конференция AI Journey- 2025, посвященная искусственному интеллекту (ИИ), начала работу в Москве среду, сообщает пресс-служба Сбера – организатора
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Международная конференция AI Journey- 2025, посвященная искусственному интеллекту (ИИ), начала работу в Москве среду, сообщает пресс-служба Сбера – организатора мероприятия.
Конференция, организованное при участии Альянса в сфере ИИ, продлится три дня и объединит мировых экспертов в этой области.
Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, программа юбилейной конференции ориентирована на технологические новинки и практические кейсы, демонстрирующие потенциал генеративного ИИ.
"Я приглашаю всех, кого интересует тема искусственного интеллекта, присоединиться к AI Journey — площадке, на которой рождаются инсайты и создается технологическое будущее", — подчеркнул он.
Первый день конференции посвящен применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Также на конференции в среду пройдет пленарная дискуссия на тему "Будущее с ИИ" с участием Германа Грефа.
Второй день будет сосредоточен на использовании технологий в различных секторах экономики, в его рамках также пройдут форум стран БРИКС+ по ИИ и церемония награждения лауреатов премии "Лидеры ИИ". Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.
В рамках конференции запланированы выступления экспертов из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Бахрейна, США, Малайзии и других стран. Трансляция мероприятий будет доступна на официальном сайте конференции на русском, английском и арабском языках.