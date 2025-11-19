Рейтинг@Mail.ru
Конференция AI Journey стартовала в Москве в среду - РИА Новости, 19.11.2025
11:17 19.11.2025 (обновлено: 17:25 19.11.2025)
Конференция AI Journey стартовала в Москве в среду
Конференция AI Journey стартовала в Москве в среду
Международная конференция AI Journey- 2025, посвященная искусственному интеллекту (ИИ), начала работу в Москве среду, сообщает пресс-служба Сбера – организатора РИА Новости, 19.11.2025
Конференция AI Journey стартовала в Москве в среду

Конференция AI Journey-2025 начала работу в Москве в среду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРобот Сбера на выставке международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Робот Сбера на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Робот Сбера на выставке международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Международная конференция AI Journey- 2025, посвященная искусственному интеллекту (ИИ), начала работу в Москве среду, сообщает пресс-служба Сбера – организатора мероприятия.
Конференция, организованное при участии Альянса в сфере ИИ, продлится три дня и объединит мировых экспертов в этой области.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след
Вчера, 03:15
Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, программа юбилейной конференции ориентирована на технологические новинки и практические кейсы, демонстрирующие потенциал генеративного ИИ.
"Я приглашаю всех, кого интересует тема искусственного интеллекта, присоединиться к AI Journey — площадке, на которой рождаются инсайты и создается технологическое будущее", — подчеркнул он.
© Фото : пресс-служба СбераКонференция AI Journey
Конференция AI Journey - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : пресс-служба Сбера
Конференция AI Journey
Первый день конференции посвящен применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Также на конференции в среду пройдет пленарная дискуссия на тему "Будущее с ИИ" с участием Германа Грефа.
Второй день будет сосредоточен на использовании технологий в различных секторах экономики, в его рамках также пройдут форум стран БРИКС+ по ИИ и церемония награждения лауреатов премии "Лидеры ИИ". Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.
В рамках конференции запланированы выступления экспертов из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Бахрейна, США, Малайзии и других стран. Трансляция мероприятий будет доступна на официальном сайте конференции на русском, английском и арабском языках.
Рентгеновский снимок - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Два новых ИИ-сервиса помогут москвичам избежать осложнений при травмах
18 ноября, 09:20
 
МоскваРоссияКитайГерман ГрефСберСбербанк РоссииБРИКСИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
