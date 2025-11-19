Газификация населенных пунктов в Коми продолжится в 2026 году

© Фото : пресс-служба главы Республики Коми Газификация населенных пунктов в Коми продолжится в 2026 году

СЫКТЫВКАР, 19 ноя — РИА Новости. В Коми в следующем году продолжится программа газификации населенных пунктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Глава региона Ростислав Гольдштейн в Москве на площадке постоянного представительства Республики Коми при президенте России провел рабочую встречу с представителями ПАО "Газпром". Речь шла о проектах программы развития газоснабжения и газификации в Республике Коми на 2026-2030 годы с планом-графиком синхронизации на предстоящий год.

Гольдштейн отметил, что Коми и Газпром проводят беспрецедентную по масштабам работу.

"С 2026 года начинается новый этап газификации. Уверен: решим все задачи, которые поставило перед нами руководство страны", – цитирует главу Коми его пресс-служба.

"Благодаря пятилетней программе, которая завершается в этом году, в Коми построено 835 километров газовых сетей, включая магистральные отводы и поселковые сети. Обеспечены "голубым топливом" Воркутинский и Сыктывкарский промышленные узлы, газифицировано 17 населенных пунктов. Кроме того, создана возможность для подключения 6,8 тысячи домовладений. А к концу текущего года этот показатель увеличится до 8 тысяч", — уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми.