20:44 19.11.2025
Газификация населенных пунктов в Коми продолжится в 2026 году
республика коми
республика коми
Республика Коми
СЫКТЫВКАР, 19 ноя — РИА Новости. В Коми в следующем году продолжится программа газификации населенных пунктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Глава региона Ростислав Гольдштейн в Москве на площадке постоянного представительства Республики Коми при президенте России провел рабочую встречу с представителями ПАО "Газпром". Речь шла о проектах программы развития газоснабжения и газификации в Республике Коми на 2026-2030 годы с планом-графиком синхронизации на предстоящий год.
Гольдштейн отметил, что Коми и Газпром проводят беспрецедентную по масштабам работу.
"С 2026 года начинается новый этап газификации. Уверен: решим все задачи, которые поставило перед нами руководство страны", – цитирует главу Коми его пресс-служба.
"Благодаря пятилетней программе, которая завершается в этом году, в Коми построено 835 километров газовых сетей, включая магистральные отводы и поселковые сети. Обеспечены "голубым топливом" Воркутинский и Сыктывкарский промышленные узлы, газифицировано 17 населенных пунктов. Кроме того, создана возможность для подключения 6,8 тысячи домовладений. А к концу текущего года этот показатель увеличится до 8 тысяч", — уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми.
Там же добавили, что на природный газ переведено к настоящему времени восемь котельных региона. Еще 11 таких объектов сейчас — в стадии подготовки к переводу на экологическое топливо.
Коми получит средства на авиалесоохрану "зеленого золота" Арктики
Коми получит средства на авиалесоохрану "зеленого золота" Арктики
Республика Коми
 
 
