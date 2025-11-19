Коми получит средства на авиалесоохрану "зеленого золота" Арктики

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Республика Коми заручилась финансовой поддержкой федерального центра для создания и обслуживания новых отделений авиалесоохраны, сообщил РИА Новости глава Минприроды региона Роман Полшведкин.

"Такую задачу перед нашим министерством поставил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. На сегодня нам удалось получить одобрение федерального центра. Мы получим 370 миллионов рублей единовременной финансовой поддержки на создание двух отделений авиалесоохраны. Кроме того, еще 230 миллионов нам направят в следующем году на их обслуживание", - сказал Полшведкин.

По статистике Минприроды Республики Коми, в регионе 80% площади покрыты лесами. Биологическая расчетная лесосека составляет 33 миллиона квадратных кубометров. Один из ключевых видов бизнеса, влияющий на развитие экономики и наполнение бюджета региона, – заготовка и переработка древесины.

"К настоящему времени у нас создана и эффективно функционирует система охраны лесов от пожаров от юга до центральных частей республики. А два новых отделения авиалесоохраны на федеральные средства будут созданы для патрулирования северных районов и оперативной борьбы с огнем в пожароопасный сезон", - уточнил Полшведкин.

Он добавил, что одно новое отделение будет базироваться в Усинске, другое – в Инте.

Глава Республики Коми, в свою очередь, заявил РИА Новости, что федеральное финансирование крайне важно с учетом того, что бюджет региона на будущий год не позволил бы сделать столь существенные вложения своими силами.

"В этом году мы отличились не просто выполнением, а перевыполнением задачи, поставленной перед всеми регионами руководством страны по тушению не менее половины лесных пожаров в первые же сутки с момента их обнаружения. У нас благодаря эффективной работе авиалесоохраны и профильного министерства этот показатель составил 78" – столько очагов пламени ликвидировано за 24 часа с даты их регистрации", - отметил Гольдштейн.

По словам собеседника агентства, два новых отделения стратегически важны не только для самого региона, но и для страны в целом, поскольку будут призваны сохранять лесные насаждения на территориях, относящихся к Арктической зоне России, где в целом важно обеспечивать экологическое благополучие окружающей среды.