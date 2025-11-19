Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Новой Москве появится новый торговый центр - РИА Новости, 19.11.2025
09:10 19.11.2025
Княжевская: в Новой Москве появится новый торговый центр
Москомархитектура внесла изменения в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства в районе Вороново в Троицком округе Москвы торгового РИА Новости, 19.11.2025
Княжевская: в Новой Москве появится новый торговый центр

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства в районе Вороново в Троицком округе Москвы торгового центра площадью 972 квадратных метра, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"Новый общественно-торговый центр планируют возвести в деревне Васюнино. Его площадь составит 972 квадратных метра. Местные жители смогут в пешей доступности от дома приобретать товары первой необходимости и получать бытовые услуги", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Изменения в ПЗЗ внесены для участка площадью 0,27 гектара. Сейчас территория свободна от застройки, поэтому рядом с торговым комплексов можно будет обустроить удобные подъездные пути и парковку.
