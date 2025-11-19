Княжевская: в Новой Москве появится новый торговый центр

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства в районе Вороново в Троицком округе Москвы торгового центра площадью 972 квадратных метра, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.

"Новый общественно-торговый центр планируют возвести в деревне Васюнино. Его площадь составит 972 квадратных метра. Местные жители смогут в пешей доступности от дома приобретать товары первой необходимости и получать бытовые услуги", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.