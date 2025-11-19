https://ria.ru/20251119/knyazhevskaya-2055815503.html
Княжевская: в Новой Москве появится новый торговый центр
Княжевская: в Новой Москве появится новый торговый центр - РИА Новости, 19.11.2025
Княжевская: в Новой Москве появится новый торговый центр
Москомархитектура внесла изменения в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства в районе Вороново в Троицком округе Москвы торгового РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:10:00+03:00
2025-11-19T09:10:00+03:00
2025-11-19T09:10:00+03:00
москва
москомархитектура
юлиана княжевская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421257_0:41:786:483_1920x0_80_0_0_e9d98100957a05817d9aaaface96f38c.jpg
https://ria.ru/20251117/knyazhevskaya-2055060558.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421257_44:0:743:524_1920x0_80_0_0_0b23296688ca55f17a9391de46094518.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, москомархитектура, юлиана княжевская
Москва, Москомархитектура, Юлиана Княжевская
Княжевская: в Новой Москве появится новый торговый центр
Княжевская: в районе Вороново в Новой Москве появится новый торговый центр
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства в районе Вороново в Троицком округе Москвы торгового центра площадью 972 квадратных метра, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"Новый общественно-торговый центр планируют возвести в деревне Васюнино. Его площадь составит 972 квадратных метра. Местные жители смогут в пешей доступности от дома приобретать товары первой необходимости и получать бытовые услуги", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Изменения в ПЗЗ внесены для участка площадью 0,27 гектара. Сейчас территория свободна от застройки, поэтому рядом с торговым комплексов можно будет обустроить удобные подъездные пути и парковку.