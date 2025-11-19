Рейтинг@Mail.ru
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:48 19.11.2025 (обновлено: 16:51 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/khorev-2056023771.html
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем
Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, комментируя... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T14:48:00+03:00
2025-11-19T16:51:00+03:00
футбол
в мире
спорт
украина
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843998_0:384:2958:2048_1920x0_80_0_0_d9cd226640f3aeac0a11c39c6f27b154.jpg
/20251117/sport-2055475477.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843998_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_88e86cbce7084534ff1b3eaece6ce7ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, спорт, украина, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, В мире, Спорт, Украина, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем

Хорев отметил недопустимость оскорбления государства, говоря о баннере украинцев

© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, комментируя перформанс украинских фанатов на матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, заявил РИА Новости, что оскорбление государства недопустимо.
В воскресенье на встрече в Варшаве между сборными Украины и Исландии (2:0) на трибуне украинских болельщиков вывесили баннер с горящим Кремлем. На фоне пожара был размещен человек в экипировке ВСУ с фаерами в руках.
«
"Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо", - сказал Хорев.
"К сожалению, в мире сейчас активизировались силы, которые всячески действуют в обратном направлении. Наша задача - консолидация и объединение усилий во имя достижения наших справедливых целей. Если мы будем действовать слаженно, четко и грамотно, победа будет за нами", - добавил он.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Журова осудила перформанс украинцев с баннером с горящим Кремлем
17 ноября, 14:46
 
ФутболВ миреСпортУкраинаСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Международная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала