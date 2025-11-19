https://ria.ru/20251119/khorev-2056023771.html
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем
Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, комментируя... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T14:48:00+03:00
2025-11-19T14:48:00+03:00
2025-11-19T16:51:00+03:00
Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем
Хорев отметил недопустимость оскорбления государства, говоря о баннере украинцев
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, комментируя перформанс украинских фанатов на матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, заявил РИА Новости, что оскорбление государства недопустимо.
В воскресенье на встрече в Варшаве между сборными Украины и Исландии (2:0) на трибуне украинских болельщиков вывесили баннер с горящим Кремлем. На фоне пожара был размещен человек в экипировке ВСУ с фаерами в руках.
"Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо", - сказал Хорев.
"К сожалению, в мире сейчас активизировались силы, которые всячески действуют в обратном направлении. Наша задача - консолидация и объединение усилий во имя достижения наших справедливых целей. Если мы будем действовать слаженно, четко и грамотно, победа будет за нами", - добавил он.