Представитель МИД высказался о баннере украинцев с горящим Кремлем

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, комментируя перформанс украинских фанатов на матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, заявил РИА Новости, что оскорбление государства недопустимо.

В воскресенье на встрече в Варшаве между сборными Украины и Исландии (2:0) на трибуне украинских болельщиков вывесили баннер с горящим Кремлем. На фоне пожара был размещен человек в экипировке ВСУ с фаерами в руках.

« "Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо", - сказал Хорев.