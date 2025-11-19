https://ria.ru/20251119/karpin-2056081991.html
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза
Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин больше не будет совмещать должность с позицией тренера в каком-либо... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза
Барбоза: Карпин вряд ли вернется к клубной работе, пока тренирует сборную
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин больше не будет совмещать должность с позицией тренера в каком-либо клубе.
В понедельник Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского "Динамо" и полностью сосредоточиться на национальной команде. Специалист работает в сборной России с 2021 года, "бело-голубых" он возглавлял с июня 2025-го. Ранее он также совмещал пост главного тренера в сборной и "Ростове", где работал с 2017 по 2021 год и с 2022-го по 2025-й.
"Я думаю, что вряд ли Карпин в ближайшем будущем сможет тренировать другую команду, пока он возглавляет сборную. Обычно главный тренер национальной команды работает только в сборной, чтобы иметь достаточно времени смотреть все матчи, следить за игроками, которые регулярно вызываются, а также за теми, кто только появляется и кого стоит привлекать", - сказал Барбоза РИА Новости.
"Поэтому, на мой взгляд, он останется работать исключительно со сборной и будет уделять время только ей", - отметил собеседник агентства.