Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин больше не будет совмещать должность с позицией тренера в каком-либо клубе.

В понедельник Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского "Динамо" и полностью сосредоточиться на национальной команде. Специалист работает в сборной России с 2021 года, "бело-голубых" он возглавлял с июня 2025-го. Ранее он также совмещал пост главного тренера в сборной и "Ростове", где работал с 2017 по 2021 год и с 2022-го по 2025-й.

"Я думаю, что вряд ли Карпин в ближайшем будущем сможет тренировать другую команду, пока он возглавляет сборную. Обычно главный тренер национальной команды работает только в сборной, чтобы иметь достаточно времени смотреть все матчи, следить за игроками, которые регулярно вызываются, а также за теми, кто только появляется и кого стоит привлекать", - сказал Барбоза РИА Новости.