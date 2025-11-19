Рейтинг@Mail.ru
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:06 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/karpin-2056081991.html
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза
Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин больше не будет совмещать должность с позицией тренера в каком-либо... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T18:06:00+03:00
2025-11-19T18:06:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055140890_0:114:2994:1799_1920x0_80_0_0_fde36627127c463684191218ff539557.jpg
/20251118/dinamo-2055615020.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055140890_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_ee3994c7a768904949b60c01f4bfa965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий карпин, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
Карпин пока не вернется к работе тренером в клубе, считает агент Барбоза

Барбоза: Карпин вряд ли вернется к клубной работе, пока тренирует сборную

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин больше не будет совмещать должность с позицией тренера в каком-либо клубе.
В понедельник Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского "Динамо" и полностью сосредоточиться на национальной команде. Специалист работает в сборной России с 2021 года, "бело-голубых" он возглавлял с июня 2025-го. Ранее он также совмещал пост главного тренера в сборной и "Ростове", где работал с 2017 по 2021 год и с 2022-го по 2025-й.
"Я думаю, что вряд ли Карпин в ближайшем будущем сможет тренировать другую команду, пока он возглавляет сборную. Обычно главный тренер национальной команды работает только в сборной, чтобы иметь достаточно времени смотреть все матчи, следить за игроками, которые регулярно вызываются, а также за теми, кто только появляется и кого стоит привлекать", - сказал Барбоза РИА Новости.
"Поэтому, на мой взгляд, он останется работать исключительно со сборной и будет уделять время только ей", - отметил собеседник агентства.
Кевин Кураньи и Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
18 ноября, 08:00
 
ФутболСпортВалерий КарпинРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала