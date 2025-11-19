Рейтинг@Mail.ru
16:59 19.11.2025
армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский суд, в мире
Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Европейский суд, В мире
Власти Армении ничего не добьются репрессиями, заявил Карапетян

Предприниматель Карапетян: власти Армении ничего не добьются репрессиями

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян
ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Находящийся в Армении под арестом предприниматель, владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян назвал бесполезными репрессии и насаждение армянскими властями атмосферы страха.
В своем послании из изолятора Службы национальной безопасности Карапетян поблагодарил соотечественников за поддержку. "Представляю, как вы встревожены и разочарованы беспредельным беззаконием и циничными судебными процессами. Сегодня я обращаюсь к вам с одним призывом: не отчаивайтесь. Не думайте, что небольшая группка добилась для себя положительного результата. Попранием святынь, наполнением тюрем, изъятием имущества и попытками создать атмосферу страха ты, может быть, и сохранишь свою власть еще максимум на шесть месяцев, но страну не удержишь, достоинство страны не восстановишь, жизнь своих граждан не улучшишь, проблемы государства не решишь", - заявил Карапетян.
Плакат с надписью Свободу Самвелу Карапетяну во время акции в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Адвокат назвал содержание Карапетяна под стражей незаконным
27 октября, 19:52
По его словам, целеустремленность характерна для армянского народа, у которого в истории было много тяжелых периодов. "Мы все равно преодолели все трудности и продолжили свой путь, несмотря на все усилия наших врагов. Так будет и сейчас, не сомневайтесь. Уже всего через несколько месяцев мы будем поздравлять друг друга с победой справедливости, восстановлением достоинства, поражением зла и началом новой для Армении эпохи – благоденствия и мира. Итак, мы продолжаем борьбу и идем к безоговорочной победе – по-нашему", - говорится в послании Карапетяна.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
18 октября, 18:15
 
АрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвропейский судВ мире
 
 
