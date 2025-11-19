Власти Армении ничего не добьются репрессиями, заявил Карапетян

ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Находящийся в Армении под арестом предприниматель, владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян назвал бесполезными репрессии и насаждение армянскими властями атмосферы страха.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.