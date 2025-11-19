Рейтинг@Mail.ru
На Мадагаскаре нашли изумрудную глыбу весом в сотни килограмм
19.11.2025
На Мадагаскаре нашли изумрудную глыбу весом в сотни килограмм
На Мадагаскаре нашли изумрудную глыбу весом в сотни килограмм
2025
На Мадагаскаре нашли изумрудную глыбу весом в сотни килограмм

Изумрудную глыбу весом 300 кг обнаружили в президентском дворце на Мадагаскаре

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новые власти Мадагаскара обнаружили в президентском дворце в столице страны Антанариву драгоценный камень весом 300 килограмм, сообщает газета Madagascar Tribune.
Как сообщил министр горнодобывающей промышленности Карл Андриампарани, речь идет о глыбе изумрудоносной породы. Это минеральное сокровище хранилось в секретной комнате дворца с 2009 года, и никаких действий, по его оценке или обработке не предпринималось, отмечает издание.
Новый глава Мадагаскара полковник Микаэль Рандрианирина лично посетил дворец, чтобы убедиться в находке. Он заявил, что государство рассматривает возможность продажи камня для пополнения казны и поддержки социальных инициатив. Предполагается, что изумруд, классифицируемый как "коллекционный камень", может привлечь международных инвесторов.
Власти планируют провести технический анализ для оценки геммологического качества камня, его чистоты и ограночного потенциала. Будет проведена финансовая оценка для определения его истинной стоимости на международном рынке.
На фоне массовых протестов, начавшихся в конце сентября из-за отключений воды и электричества и приведших к гибели десятков человек, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну. Главой государства 14 октября был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
