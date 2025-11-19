Нетаньяху высказался о военном присутствии Израиля в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что считает крайне важным сохранять военное присутствие в буферной зоне на юге Сирии, по его словам, это необходимо для обеспечения безопасности на северной границе Израиля и защиты сирийских друзов.
Ранее в среду военно-политическое руководство Израиля во главе с Нетаньяху посетили буферную зону на юге Сирии. В поездке участвовали министр обороны, министр иностранных дел, глава Общей службы безопасности и другие высокопоставленные чиновники Израиля. По данным канцелярии Нетаньяху, в ходе поездки премьер посетил форпост Армии обороны Израиля, осмотрел местность, а затем провел обсуждение вопросов безопасности.
"Мы придаем огромное значение нашим возможностям здесь (в буферной зоне - ред.), как оборонительным, так и наступательным, а также защите наших друзских союзников и особенно защите Государства Израиль и его северной границы напротив Голанских высот. Это задача, которая может возникнуть в любой момент, но мы рассчитываем на вас", - заявил Нетаньяху, обращаясь к израильским военнослужащим, заявление распространила его канцелярия.
Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что визит состоялся на фоне усилий США, пытающихся добиться соглашения по безопасности между Сирией и Израилем, и тупика в переговорах. По данным Kan, тупик связан с тем, что Израиль не готов принять требование президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа об отводе израильских войск со всех позиций, захваченных израильскими военными на юге Сирии после ухода от власти бывшего сирийского президента Башара Асада. Источники утверждают, что Израиль выведет войска с некоторых из этих позиций только в обмен на полноценное мирное соглашение с Сирией, а не на соглашение о безопасности. Однако в настоящее время такого соглашения не предвидится, отмечает Kan.
Ранее в ноябре МИД Сирии после визита президента аш-Шараа в Вашингтон заявил, что США поддержали достижение соглашения по безопасности между Израилем и Сирией ради региональной безопасности. Сам аш-Шараа позже в интервью газете Washington Post отметил, что Дамаску и Тель-Авиву удалось продвинуться в переговорах для достижения соглашения по безопасности.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.