Руководство Израиля во главе с Нетаньяху посетило Сирию

После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.