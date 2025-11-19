Руководство Израиля во главе с Нетаньяху посетило Сирию

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Израильское военно-политическое руководство во главе с премьером Биньямином Нетаньяху в среду посетило Сирию, поездка состоялась на фоне усилий США по достижению соглашения о безопасности между Израилем и Сирией и тупика в переговорах, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац посетили сегодня (в среду - ред.) Сирию. Они заслушали брифинги о ситуации в регионе. Визит проходит на фоне усилий США по заключению соглашения о безопасности между Израилем и Сирией. В поездке также приняли участие министр иностранных дел Гидеон Саар, начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир и глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини", - говорится в сообщении на сайте Kan.
По данным гостелерадиокомпании, израильские источники сообщили, что переговоры находятся сейчас в тупике. Это связано с тем, что Израиль не готов принять требование президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа об отводе израильских войск со всех позиций, захваченных израильскими военными на юге Сирии после ухода от власти бывшего сирийского президента Башара Асада. Источники утверждают, что Израиль выведет войска с некоторых из этих позиций только в обмен на полноценное мирное соглашение с Сирией, а не на соглашение о безопасности. Однако в настоящее время такого соглашения не предвидится, отмечает Kan.
Ранее в ноябре МИД Сирии после визита президента аш-Шараа в Вашингтон заявил, что США поддержали достижение соглашения по безопасности между Израилем и Сирией ради региональной безопасности. Сам аш-Шараа позже в интервью газете Washington Post отметил, что Дамаску и Тель-Авиву удалось продвинуться в переговорах для достижения соглашения по безопасности.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.
