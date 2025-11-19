Рейтинг@Mail.ru
Израиль нарушил перемирие с Ливаном около десяти тысяч раз за год - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/izrail-2056028796.html
Израиль нарушил перемирие с Ливаном около десяти тысяч раз за год
Израиль нарушил перемирие с Ливаном около десяти тысяч раз за год - РИА Новости, 19.11.2025
Израиль нарушил перемирие с Ливаном около десяти тысяч раз за год
Израильская армия около 10 тысяч раз нарушила соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ливаном в ноябре 2024 года, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:13:00+03:00
2025-11-19T15:13:00+03:00
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_134:36:1094:576_1920x0_80_0_0_7baf4f74c6d15c7a146b1c65909ff123.jpg
https://ria.ru/20251118/livan-2055868456.html
https://ria.ru/20251118/izrail-2055870051.html
https://ria.ru/20251115/livan-2055212277.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_39691b2bb8fed4b6f0b334c7998eb7c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, оон, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла
Израиль нарушил перемирие с Ливаном около десяти тысяч раз за год

UNIFIL: Израиль нарушил перемирие с Ливаном около 10 тыс раз с ноября 2024 года

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Израильская армия около 10 тысяч раз нарушила соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ливаном в ноябре 2024 года, заявил РИА Новости представитель Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) Дани Гафри.
"С ноября 2024 года, со времени вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий 27 ноября 2024 года, силы UNIFIL зафиксировали более 7 300 израильских воздушных нарушений и свыше 2 400 активностей израильской армии севернее "голубой линии", - сказал Гафри.
Автомобили скорой помощи с пострадавшими в результате удара израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев Айн эль-Хильва в городе Сайда на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Число жертв авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Ливане возросло до 13
18 ноября, 23:45
Представитель миротворческого контингента добавил, что в октябре 2024 года специалисты UNIFIL также провели геодезическую съемку бетонной стены, которую возводит израильская армия к юго-западу от населенного пункта Ярун на юге Ливана. Съемка подтвердила, что стена пересекает "голубую линию".
"А сейчас в ноябре миротворцы также зафиксировали строительство еще одной стены в районе Яруна, но уже к юго-востоку от него. Мы также заметили, что и это сооружение выходит за пределы "голубой линии", и уведомим об этом израильскую армию", - отметил он.
Говоря об активности на юге Ливана, Гафри рассказал, что с ноября 2024 года миротворцы ООН южнее реки Литани обнаружили около 360 схронов с оружием и объектов военного назначения.
"Предположительно, они старые и относятся к периоду до ноября 2024 года, о чем была уведомлена ливанская армия", - добавил он.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Армия Израиля заявила об ударе по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана
18 ноября, 23:58
Говоря о новых военных объектах, Графи подчеркнул, что в зоне операции Временных сил ООН с ноября 2024 года никаких доказательств появления новой военной инфраструктуры обнаружено не было.
В рамках достигнутого соглашения, 27 ноября 2024 года, армия Ливана развернула дополнительные силы на юге Ливана и в координации с миротворцами ООН продолжает поиск объектов военной инфраструктуры движения "Хезболлах", отмечая в своих отчетах, что военной активности сопротивления южнее реки Литани не наблюдается. Данные отчеты подтверждаются докладами UNIFIL.
При этом Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Ливан подаст жалобу в СБ ООН на строительство Израилем стены на границе
15 ноября, 20:03
 
В миреЛиванИзраильООНХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала