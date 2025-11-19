Израиль нарушил перемирие с Ливаном около десяти тысяч раз за год

БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Израильская армия около 10 тысяч раз нарушила соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ливаном в ноябре 2024 года, заявил РИА Новости представитель Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) Дани Гафри.

"С ноября 2024 года, со времени вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий 27 ноября 2024 года, силы UNIFIL зафиксировали более 7 300 израильских воздушных нарушений и свыше 2 400 активностей израильской армии севернее "голубой линии", - сказал Гафри.

Представитель миротворческого контингента добавил, что в октябре 2024 года специалисты UNIFIL также провели геодезическую съемку бетонной стены, которую возводит израильская армия к юго-западу от населенного пункта Ярун на юге Ливана . Съемка подтвердила, что стена пересекает "голубую линию".

"А сейчас в ноябре миротворцы также зафиксировали строительство еще одной стены в районе Яруна, но уже к юго-востоку от него. Мы также заметили, что и это сооружение выходит за пределы "голубой линии", и уведомим об этом израильскую армию", - отметил он.

Говоря об активности на юге Ливана, Гафри рассказал, что с ноября 2024 года миротворцы ООН южнее реки Литани обнаружили около 360 схронов с оружием и объектов военного назначения.

"Предположительно, они старые и относятся к периоду до ноября 2024 года, о чем была уведомлена ливанская армия", - добавил он.

Говоря о новых военных объектах, Графи подчеркнул, что в зоне операции Временных сил ООН с ноября 2024 года никаких доказательств появления новой военной инфраструктуры обнаружено не было.

В рамках достигнутого соглашения, 27 ноября 2024 года, армия Ливана развернула дополнительные силы на юге Ливана и в координации с миротворцами ООН продолжает поиск объектов военной инфраструктуры движения " Хезболлах ", отмечая в своих отчетах, что военной активности сопротивления южнее реки Литани не наблюдается. Данные отчеты подтверждаются докладами UNIFIL.

При этом Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.