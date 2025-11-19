Рейтинг@Mail.ru
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 19.11.2025 (обновлено: 19:07 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/indiya-2056083914.html
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии - РИА Новости, 19.11.2025
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии
Поезд с рекламой RT в Индии попал в топ трендов местного сегмента социальной сети Х, сообщается в Telegram-канале "RT на русском". РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:24:00+03:00
2025-11-19T19:07:00+03:00
в мире
индия
нью-дели
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056086098_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_a6436f5ec895fd4c241643639c4fe311.jpg
https://ria.ru/20251119/indiya-2056055428.html
индия
нью-дели
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056086098_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d3bab91f7a521b7ffa12ceb52c9e42fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, нью-дели, россия
В мире, Индия, Нью-Дели, Россия
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии

В Индии поезд с рекламой RT попал в топ трендов локального сегмента соцсети X

© Фото : RT на русском/TelegramПоезд с рекламой RT в Индии
Поезд с рекламой RT в Индии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : RT на русском/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Поезд с рекламой RT в Индии попал в топ трендов местного сегмента социальной сети Х, сообщается в Telegram-канале "RT на русском".
"Поезд RT попал в топ трендов индийского сегмента Х. Хештег "IndoRussiaMuseum" - на втором месте. Жители Нью-Дели активно постят фото и видео из вагонов. Подчёркивают: они не только красивые, но и интересные", - говорится в сообщении.
© Маргарита Симоньян/TelegramПост Маргариты Симоньян в Telegram
Пост Маргариты Симоньян в Telegram - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Маргарита Симоньян/Telegram
Пост Маргариты Симоньян в Telegram
В Telegram-канале приводятся несколько комментариев к рекламной кампании в соцсетях, где пользователи из Индии подчеркивают, что каждое купе рассказывает отдельную историю дружбы России и Индии, называют оформление "культурным полотном", наполненным индийской теплотой и русской глубиной, а также отмечают, что телеканал RT India фактически превратил метро в "передвижной музей", посвященный индийско-российским связям.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отметила, что гости и жители города массово выкладывают фото и видео поезда в социальную сеть Х. Она добавила, что пользователи пишут, что "на работу стало ездить приятнее и интереснее".
Ранее масштабная рекламная кампания в преддверии запуска телеканала RT India стартовала в Индии. Поезд был запущен в метро индийской столицы, в Нью-Дели, в рамках рекламной кампании перед стартом начала вещания.
Церемония открытия генконсульства Индии с участием министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Казани и Екатеринбурге открыли генконсульства Индии
Вчера, 16:21
 
В миреИндияНью-ДелиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала