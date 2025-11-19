https://ria.ru/20251119/indiya-2056083914.html
Поезд с рекламой RT в Индии попал в топ трендов местного сегмента социальной сети Х, сообщается в Telegram-канале "RT на русском". РИА Новости, 19.11.2025
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии
В Индии поезд с рекламой RT попал в топ трендов локального сегмента соцсети X
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Поезд с рекламой RT в Индии попал в топ трендов местного сегмента социальной сети Х, сообщается в Telegram-канале "RT на русском
".
"Поезд RT попал в топ трендов индийского сегмента Х. Хештег "IndoRussiaMuseum" - на втором месте. Жители Нью-Дели
активно постят фото и видео из вагонов. Подчёркивают: они не только красивые, но и интересные", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале приводятся несколько комментариев к рекламной кампании в соцсетях, где пользователи из Индии
подчеркивают, что каждое купе рассказывает отдельную историю дружбы России
и Индии, называют оформление "культурным полотном", наполненным индийской теплотой и русской глубиной, а также отмечают, что телеканал RT India фактически превратил метро в "передвижной музей", посвященный индийско-российским связям.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отметила, что гости и жители города массово выкладывают фото и видео поезда в социальную сеть Х. Она добавила, что пользователи пишут, что "на работу стало ездить приятнее и интереснее".
Ранее масштабная рекламная кампания в преддверии запуска телеканала RT India стартовала в Индии. Поезд был запущен в метро индийской столицы, в Нью-Дели, в рамках рекламной кампании перед стартом начала вещания.