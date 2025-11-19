https://ria.ru/20251119/indiya-2056055428.html
В Казани и Екатеринбурге открыли генконсульства Индии
Генеральные консульства Индии были официально открыты в Казани и Екатеринбурге в среду. РИА Новости, 19.11.2025
