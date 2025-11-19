Рейтинг@Mail.ru
В Казани и Екатеринбурге открыли генконсульства Индии - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 19.11.2025 (обновлено: 16:32 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/indiya-2056055428.html
В Казани и Екатеринбурге открыли генконсульства Индии
В Казани и Екатеринбурге открыли генконсульства Индии - РИА Новости, 19.11.2025
В Казани и Екатеринбурге открыли генконсульства Индии
Генеральные консульства Индии были официально открыты в Казани и Екатеринбурге в среду. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:21:00+03:00
2025-11-19T16:32:00+03:00
индия
казань
екатеринбург
субраманиам джайшанкар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056057384_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_e583b4075fefd1dd43aadaaa2d25a0aa.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055815296.html
индия
казань
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056057384_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e553e037f2cea669fff072f8b3eaf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, казань, екатеринбург, субраманиам джайшанкар
Индия, Казань, Екатеринбург, Субраманиам Джайшанкар
В Казани и Екатеринбурге открыли генконсульства Индии

В Казани и Екатеринбурге официально открыли генеральные консульства Индии

© Фото : Галимова/TelegramЦеремония открытия генконсульства Индии с участием министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара
Церемония открытия генконсульства Индии с участием министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Галимова/Telegram
Церемония открытия генконсульства Индии с участием министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Генеральные консульства Индии были официально открыты в Казани и Екатеринбурге в среду.
"Я уверен, что открытие консульств не только усилит наше дипломатическое присутствие в России, но и послужит катализатором дальнейшего увеличения торговых отношений, развития туристического потенциала и сотрудничества в сферах экономики, науки и техники, и культуры", - сказал на церемонии глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
По словам посла Индии Виная Кумара, генконсульство в Казани начнет свою работу на следующей неделе, а генконсульство в Екатеринбурге в следующем месяце.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин встретился с главой МИД Индии
18 ноября, 18:17
 
ИндияКазаньЕкатеринбургСубраманиам Джайшанкар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала