Более 330 млн рублей инвестируют в новую гостиницу в подмосковном Одинцове
Новости Подмосковья
 
12:01 19.11.2025
Более 330 млн рублей инвестируют в новую гостиницу в подмосковном Одинцове
Более 330 млн рублей инвестируют в новую гостиницу в подмосковном Одинцове

Свыше 330 млн рублей инвестируют в строительство гостиницы в Одинцове

Мужчина заходит в гостиничный номер
Мужчина заходит в гостиничный номер
© iStock.com / Tero Vesalainen
Мужчина заходит в гостиничный номер. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Свыше 330 миллионов рублей инвестируют в строительство новой гостиницы в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, Подмосковье предоставило компании "Солнечное" земельный участок в аренду по упрощенной процедуре – без проведения торгов для реализации этого инвестпроекта.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Подмосковные промышленники получили свыше 1,2 млрд рублей льготных займов
18 ноября, 13:10
"Инвестиции в проект компании "Солнечное" составят 335 миллионов рублей. В гостиничном комплексе, который планируется запустить в 2028 году, будет создано 80 рабочих мест", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Для реализации инвестиционного проекта компании "Солнечное" был передан земельный участок общей площадью 4,7 гектара, где будет построен гостиничный комплекс "Загородный клуб Б.О.Р. 495".
В рамках проекта инвестор построит главный корпус гостинцы на 20 номеров, восемь отдельно стоящих домов, ресторан и административно-хозяйственные здания. Также будут созданы парковочные места.
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской прокуратуры
18 ноября, 16:00
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской прокуратуры
18 ноября, 16:00
 
Заголовок открываемого материала