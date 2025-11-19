https://ria.ru/20251119/gostinitsa-2055966852.html
Более 330 млн рублей инвестируют в новую гостиницу в подмосковном Одинцове
Более 330 млн рублей инвестируют в новую гостиницу в подмосковном Одинцове - РИА Новости, 19.11.2025
Более 330 млн рублей инвестируют в новую гостиницу в подмосковном Одинцове
Свыше 330 миллионов рублей инвестируют в строительство новой гостиницы в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:01:00+03:00
2025-11-19T12:01:00+03:00
2025-11-19T12:01:00+03:00
новости подмосковья
строительство
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973900471_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3779e9a1e31b3ddd11dac3a55c37290a.jpg
https://ria.ru/20251118/zaym-2055698064.html
https://ria.ru/20251118/prokuratura-2055767298.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973900471_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_18d0f16846a5440d4221feb796f44e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Строительство, Московская область (Подмосковье)
Более 330 млн рублей инвестируют в новую гостиницу в подмосковном Одинцове
Свыше 330 млн рублей инвестируют в строительство гостиницы в Одинцове
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Свыше 330 миллионов рублей инвестируют в строительство новой гостиницы в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, Подмосковье предоставило компании "Солнечное" земельный участок в аренду по упрощенной процедуре – без проведения торгов для реализации этого инвестпроекта.
"Инвестиции в проект компании "Солнечное" составят 335 миллионов рублей. В гостиничном комплексе, который планируется запустить в 2028 году, будет создано 80 рабочих мест", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Для реализации инвестиционного проекта компании "Солнечное" был передан земельный участок общей площадью 4,7 гектара, где будет построен гостиничный комплекс "Загородный клуб Б.О.Р. 495".
В рамках проекта инвестор построит главный корпус гостинцы на 20 номеров, восемь отдельно стоящих домов, ресторан и административно-хозяйственные здания. Также будут созданы парковочные места.