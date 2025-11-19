Более 330 млн рублей инвестируют в новую гостиницу в подмосковном Одинцове

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Свыше 330 миллионов рублей инвестируют в строительство новой гостиницы в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, Подмосковье предоставило компании "Солнечное" земельный участок в аренду по упрощенной процедуре – без проведения торгов для реализации этого инвестпроекта.

"Инвестиции в проект компании "Солнечное" составят 335 миллионов рублей. В гостиничном комплексе, который планируется запустить в 2028 году, будет создано 80 рабочих мест", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Для реализации инвестиционного проекта компании "Солнечное" был передан земельный участок общей площадью 4,7 гектара, где будет построен гостиничный комплекс "Загородный клуб Б.О.Р. 495".