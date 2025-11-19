https://ria.ru/20251119/gosduma-2056064614.html
В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги
В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги
В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги
Видеохостинги РФ полностью заменят YouTube в среднесрочной перспективе, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике
В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги
Горелкин: видеохостинги РФ полностью заменят YouTube в среднесрочной перспективе
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Видеохостинги РФ полностью заменят YouTube в среднесрочной перспективе, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"YouTube в 2010-х годах пришел на российский рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Теперь мы пытаемся исправить эту ситуацию. Мы развиваем свои аналоги, российские видеохостинги, и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube", - сказал он.
Депутат добавил, что YouTube стал оружием пропаганды, которое очень активно используют западные страны в информационной войне.