В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги

"YouTube в 2010-х годах пришел на российский рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Теперь мы пытаемся исправить эту ситуацию. Мы развиваем свои аналоги, российские видеохостинги, и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube", - сказал он.