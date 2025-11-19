Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги - РИА Новости, 19.11.2025
16:54 19.11.2025
В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги
В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги

Горелкин: видеохостинги РФ полностью заменят YouTube в среднесрочной перспективе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Видеохостинги РФ полностью заменят YouTube в среднесрочной перспективе, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"YouTube в 2010-х годах пришел на российский рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Теперь мы пытаемся исправить эту ситуацию. Мы развиваем свои аналоги, российские видеохостинги, и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube", - сказал он.
Депутат добавил, что YouTube стал оружием пропаганды, которое очень активно используют западные страны в информационной войне.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов
