В Госдуме предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах
В Госдуме предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах
2025-11-19T16:35:00+03:00
культура
общество
владислав даванков
госдума рф
общество, владислав даванков, госдума рф
Культура, Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру культуры Ольге Любимовой с предложением законодательно закрепить обязанность прокатчиков и эфирных каналов информировать зрителей об изменениях в фильмах, сериалах и других произведениях искусства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер ГД Владислав Даванков
, а также депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин.
"Предлагаем законодательно закрепить обязанность прокатчиков и эфирных каналов снабжать специальным дисклеймером любые фильмы, сериалы и другие произведения, демонстрируемые в версии, отличной от оригинальной", - говорится в письме.
В документе авторы инициативы отмечают, что в последнее время из-за изменений в законодательстве и нормативных актах фильмы и другие произведения искусства все чаще демонстрируются в отредактированных или сокращённых версиях. Это, по их словам, приводит к искажению авторского замысла и вызывает недоумение у зрителей, которые зачастую не информируются о том, что версия произведения была изменена.
Согласно предложенной мере, если из картины удалены сцены, изменены диалоги или вырезаны отдельные участники (актёры), зритель должен получить соответствующее уведомление до начала просмотра или в начале сеанса. Такой дисклеймер, как подчеркивается в обращении, может быть реализован в виде текста на экране или пометки в описании.
Реализация данной инициативы, по мнению депутатов, позволит обеспечить право зрителя на достоверную информацию о просматриваемом контенте и снизит количество негативных реакций граждан.