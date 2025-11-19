Рейтинг@Mail.ru
23:46 19.11.2025
В Германии арестовали бизнесмена за поставку России станков в обход санкций
В Германии арестовали бизнесмена за поставку России станков в обход санкций
Экс-руководителя одной из фирм арестовали в Германии за поставку нескольких станков в Россию в обход санкций, сообщило таможенное управление Штутгарта. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, штутгарт, россия, германия
В мире, Штутгарт, Россия, Германия
В Германии арестовали бизнесмена за поставку России станков в обход санкций

В Германии арестовали бизнесмена за поставку станков в Россию в обход санкций

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экс-руководителя одной из фирм арестовали в Германии за поставку нескольких станков в Россию в обход санкций, сообщило таможенное управление Штутгарта.
"Таможенное управление Штутгарта по поручению прокуратуры Штутгарта ведет расследование в отношении 55-летнего мужчины из района Тюбингена, который подозревается в том, что, будучи бывшим управляющим фирмы, осуществил поставку в Россию пяти станков на сумму около 1,7 млн евро в нарушение действующих санкций", - говорится в совместном заявлении таможенного управления и прокуратуры.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД
13 ноября, 19:22
По данным правоохранителей, поставка станков, предположительно, происходила несколькими частями в период с октября 2023 года по декабрь 2024 года и через третьи страны.
Отмечается, что у бизнесмена немецкое и афганское гражданство.
Прокуратура выдала ордер на его арест, в настоящее время он находится в предварительном заключении. По делу также проведено несколько обысков в частных домах, офисах и в транспортно-экспедиторской компании в Дуйсбурге.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Германии призвали возобновить поставки энергоносителей из России
16 ноября, 14:20
 
