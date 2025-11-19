В Германии арестовали бизнесмена за поставку России станков в обход санкций

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экс-руководителя одной из фирм арестовали в Германии за поставку нескольких станков в Россию в обход санкций, сообщило таможенное управление Штутгарта.

"Таможенное управление Штутгарта по поручению прокуратуры Штутгарта ведет расследование в отношении 55-летнего мужчины из района Тюбингена, который подозревается в том, что, будучи бывшим управляющим фирмы, осуществил поставку в Россию пяти станков на сумму около 1,7 млн евро в нарушение действующих санкций", - говорится в совместном заявлении таможенного управления и прокуратуры.

По данным правоохранителей, поставка станков, предположительно, происходила несколькими частями в период с октября 2023 года по декабрь 2024 года и через третьи страны.

Отмечается, что у бизнесмена немецкое и афганское гражданство.