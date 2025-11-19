Рейтинг@Mail.ru
Генассамблея ООН приняла резолюцию об "олимпийском перемирии" - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
21:53 19.11.2025
Генассамблея ООН приняла резолюцию об "олимпийском перемирии"
Генассамблея ООН приняла резолюцию об "олимпийском перемирии"
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать "олимпийское перемирие" на период Игр в Италии в 2026 году, передает корреспондент РИА... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T21:53:00+03:00
2025-11-19T21:53:00+03:00
в мире
милан
кортина-д'ампеццо
международный олимпийский комитет (мок)
генеральная ассамблея оон
оон
Генассамблея ООН приняла резолюцию об "олимпийском перемирии"

В ООН приняли резолюцию об "олимпийском перемирии" на период Игр в Италии

ООН, 19 ноя - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать "олимпийское перемирие" на период Игр в Италии в 2026 году, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был принят консенсусом.
Кирсти Ковентри и Томас Бах - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Глава МОК назвала вероятным участие россиян в Олимпиаде-2026 в Италии
27 июля, 11:24
"Генеральная Ассамблея... настоятельно призывает государства-члены соблюдать в рамках Устава Организации Объединенных Наций - по отдельности и коллективно - "олимпийское перемирие" в период, начинающийся за семь дней до открытия XXV Олимпийских зимних игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XIV Паралимпийских зимних игр, которые пройдут в Милане и Кортине в 2026 году", – говорится в документе.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совбеза, не обладают юридически обязывающей силой.
Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
МОК не согласовал аккредитацию МИА "Россия сегодня" на Олимпиаду-2026
6 мая, 18:18
 
