Генассамблея ООН приняла резолюцию об "олимпийском перемирии"

ООН, 19 ноя - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать "олимпийское перемирие" на период Игр в Италии в 2026 году, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был принят консенсусом.
"Генеральная Ассамблея... настоятельно призывает государства-члены соблюдать в рамках Устава Организации Объединенных Наций - по отдельности и коллективно - "олимпийское перемирие" в период, начинающийся за семь дней до открытия XXV Олимпийских зимних игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XIV Паралимпийских зимних игр, которые пройдут в Милане и Кортине в 2026 году", – говорится в документе.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совбеза, не обладают юридически обязывающей силой.