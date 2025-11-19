Рейтинг@Mail.ru
ГД одобрила проект о полномочиях ФМБА утверждать указания для спортсменов - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
16:29 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/gd-2056057871.html
ГД одобрила проект о полномочиях ФМБА утверждать указания для спортсменов
206
Новости
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), госдума рф, спорт
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Госдума РФ, Спорт
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России полномочиями по утверждению методических указаний для медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд.
Документ был внесен в Госдуму правительством РФ 17 октября. Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах
6 ноября, 19:33
Законопроектом предусматривается наделение ФМБА России полномочиями по утверждению методических указаний, разрабатываемых медицинской организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд РФ, а также по установлению порядка разработки таких методических указаний.
Кроме того, документом устанавливается, что порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ будет утверждаться региональными министерствами здравоохранения по согласованию с региональными министерствами спорта.
В текста законопроекта отмечается, что вносимые изменения будут способствовать установлению единых методологических подходов к медико-биологическому обеспечению, проведению углубленных медицинских осмотров и введению единых критериев допуска спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ, включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин поддержал контроль за медико-биологическим сопровождением спортсменов
6 ноября, 19:27
 
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Госдума РФСпорт
 
