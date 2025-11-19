ГД одобрила проект о полномочиях ФМБА утверждать указания для спортсменов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России полномочиями по утверждению методических указаний для медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ 17 октября. Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Законопроектом предусматривается наделение ФМБА России полномочиями по утверждению методических указаний, разрабатываемых медицинской организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд РФ, а также по установлению порядка разработки таких методических указаний.

Кроме того, документом устанавливается, что порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ будет утверждаться региональными министерствами здравоохранения по согласованию с региональными министерствами спорта.