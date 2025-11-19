https://ria.ru/20251119/gd-2056057871.html
ГД одобрила проект о полномочиях ФМБА утверждать указания для спортсменов
ГД одобрила проект о полномочиях ФМБА утверждать указания для спортсменов - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
ГД одобрила проект о полномочиях ФМБА утверждать указания для спортсменов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T16:29:00+03:00
2025-11-19T16:29:00+03:00
2025-11-19T16:29:00+03:00
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
госдума рф
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053279094.html
https://ria.ru/20251106/putin-2053277672.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), госдума рф, спорт
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Госдума РФ, Спорт
ГД одобрила проект о полномочиях ФМБА утверждать указания для спортсменов
ГД одобрила полномочия ФМБА утверждать методические указания для спортсменов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России полномочиями по утверждению методических указаний для медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд.
Документ был внесен в Госдуму
правительством РФ
17 октября. Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Законопроектом предусматривается наделение ФМБА
России полномочиями по утверждению методических указаний, разрабатываемых медицинской организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд РФ, а также по установлению порядка разработки таких методических указаний.
Кроме того, документом устанавливается, что порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ будет утверждаться региональными министерствами здравоохранения по согласованию с региональными министерствами спорта.
В текста законопроекта отмечается, что вносимые изменения будут способствовать установлению единых методологических подходов к медико-биологическому обеспечению, проведению углубленных медицинских осмотров и введению единых критериев допуска спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ, включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом.