18:19 19.11.2025 (обновлено: 20:35 19.11.2025)
В Москве пройдет Инфраструктурный конгресс "Развивай.РФ"
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный конгресс "Развивай.РФ" — ключевое событие в России по тематике развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства пройдет 11-12 декабря в Москве, сообщает ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП (Группа ВЭБ) выступают организаторами мероприятия, соорганизатором — правительство Москвы.
Участники конгресса обсудят вопросы структурной трансформации рынка, взаимодействия государства и бизнеса, а также национальный стандарт ГЧП и модель финансирования соответствующих проектов, новые сферы применения инструментов ГЧП.
Программа первого дня работы объединит выступления лидеров отраслевой экспертизы о ключевых вызовах и перспективах отрасли ГЧП с посещением уже реализованных концессионных проектов в Москве. Второй день посвятят обсуждению законодательных инициатив, разработке нацстандарта и финансовой модели ГЧП, модернизации подходов к оценке эффективности проектов, расширения инструментария и сфер реализации. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация до 5 декабря на сайте конгресса.
"Мы переформатировали "Неделю ГЧП" и ключевые дискуссионные форматы: сделали их практичными, сфокусированными на актуальных запросах участников отрасли — публичной и частной стороны. "Дни ГЧП" в этом году уже прошли на ведущих площадках страны — ПМЭФ в Санкт-Петербурге и ВЭФ во Владивостоке, в столице обсудим как уникальный опыт Москвы, так и общие задачи — в моменте и на перспективу", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора ВЭБ.РФ, генерального директора Наццентра ГЧП Андрея Самохина.
По его словам, название конгресса отражает обновленный подход ВЭБ.РФ к развитию ГЧП "Развивай.РФ", анонсированный главой госкорпорации Игорем Шуваловым, и символизирует переход к более созидательному образу, объединяющему государственные и частные инициативы под единой идеей развития страны.
По поручению президента ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Регулятор отрасли — Минэкономразвития с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП, сейчас проходит перенастройка для концессий. Все новые проекты и инициативы теперь проходят экспертизу ВЭБ, для дотационных регионов она становится обязательной. Утверждена и новая методика оценки, частью которой стал Индекс качества жизни.
