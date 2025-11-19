В Москве пройдет Инфраструктурный конгресс "Развивай.РФ"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный конгресс "Развивай.РФ" — ключевое событие в России по тематике развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства пройдет 11-12 декабря в Москве, сообщает ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП (Группа ВЭБ) выступают организаторами мероприятия, соорганизатором — правительство Москвы.

Участники конгресса обсудят вопросы структурной трансформации рынка, взаимодействия государства и бизнеса, а также национальный стандарт ГЧП и модель финансирования соответствующих проектов, новые сферы применения инструментов ГЧП.

Программа первого дня работы объединит выступления лидеров отраслевой экспертизы о ключевых вызовах и перспективах отрасли ГЧП с посещением уже реализованных концессионных проектов в Москве. Второй день посвятят обсуждению законодательных инициатив, разработке нацстандарта и финансовой модели ГЧП, модернизации подходов к оценке эффективности проектов, расширения инструментария и сфер реализации. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация до 5 декабря на сайте конгресса.

"Мы переформатировали "Неделю ГЧП" и ключевые дискуссионные форматы: сделали их практичными, сфокусированными на актуальных запросах участников отрасли — публичной и частной стороны. "Дни ГЧП" в этом году уже прошли на ведущих площадках страны — ПМЭФ в Санкт-Петербурге и ВЭФ во Владивостоке, в столице обсудим как уникальный опыт Москвы, так и общие задачи — в моменте и на перспективу", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора ВЭБ.РФ, генерального директора Наццентра ГЧП Андрея Самохина.

По его словам, название конгресса отражает обновленный подход ВЭБ.РФ к развитию ГЧП "Развивай.РФ", анонсированный главой госкорпорации Игорем Шуваловым, и символизирует переход к более созидательному образу, объединяющему государственные и частные инициативы под единой идеей развития страны.