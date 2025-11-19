Посол Палестины в Австрии рассказал о состоянии раненых в секторе Газа

ВЕНА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. В секторе Газа сейчас более 100 тысяч раненых, из них 17 тысяч нуждаются в срочной эвакуации, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

"У нас более 100 тысяч раненых, из них 17 тысяч нужно срочно эвакуировать из Газы, потому что нет возможности лечить их на месте. В Газе голод, болезни, эпидемии. Медицинская система перестала функционировать. Из 36 больниц работают лишь восемь. Остальные либо полностью, либо по большей части разрушены", - сказал он.

Палестинский дипломат добавил, что в секторе также не хватает медицинских материалов и лекарств.

"Но разрушено и все, что связно с инфраструктурой - прежде всего, жилые дома", - отметил собеседник агентства.

По данным администрации Газы, Израиль полностью блокирует поставки в сектор безопасных в использовании отопительных приборов, теплоизоляционных материалов, передвижных санитарных кабин, фундаментов для палаток, а также матрасов и одеял. Наступление холодов и частых дождей усугубляет бедственную ситуацию в секторе, где порядка 288 тысяч семей существуют в фактически непригодных для жизни условиях.

В начале ноября власти Газы сообщали, что Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС пропустил в сектор Газа 4,4 тысячи грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 28% от оговоренного в соглашении объема поставок. По данным администрации палестинского полуэксклава, Израиль продолжает препятствовать ввозу в сектор Газа более 350 наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.