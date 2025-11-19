Рейтинг@Mail.ru
Посол Палестины в Австрии рассказал о состоянии раненых в секторе Газа - РИА Новости, 19.11.2025
02:18 19.11.2025
Посол Палестины в Австрии рассказал о состоянии раненых в секторе Газа
Посол Палестины в Австрии рассказал о состоянии раненых в секторе Газа
В секторе Газа сейчас более 100 тысяч раненых, из них 17 тысяч нуждаются в срочной эвакуации, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:18:00+03:00
2025-11-19T02:18:00+03:00
Посол Палестины в Австрии рассказал о состоянии раненых в секторе Газа

Посол Шафи: в секторе Газа 17 тысяч раненых нуждаются в эвакуации

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
ВЕНА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. В секторе Газа сейчас более 100 тысяч раненых, из них 17 тысяч нуждаются в срочной эвакуации, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"У нас более 100 тысяч раненых, из них 17 тысяч нужно срочно эвакуировать из Газы, потому что нет возможности лечить их на месте. В Газе голод, болезни, эпидемии. Медицинская система перестала функционировать. Из 36 больниц работают лишь восемь. Остальные либо полностью, либо по большей части разрушены", - сказал он.
Палестинский дипломат добавил, что в секторе также не хватает медицинских материалов и лекарств.
"Но разрушено и все, что связно с инфраструктурой - прежде всего, жилые дома", - отметил собеседник агентства.
По данным администрации Газы, Израиль полностью блокирует поставки в сектор безопасных в использовании отопительных приборов, теплоизоляционных материалов, передвижных санитарных кабин, фундаментов для палаток, а также матрасов и одеял. Наступление холодов и частых дождей усугубляет бедственную ситуацию в секторе, где порядка 288 тысяч семей существуют в фактически непригодных для жизни условиях.
В начале ноября власти Газы сообщали, что Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС пропустил в сектор Газа 4,4 тысячи грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 28% от оговоренного в соглашении объема поставок. По данным администрации палестинского полуэксклава, Израиль продолжает препятствовать ввозу в сектор Газа более 350 наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
