В Белгородской области при взрыве газа пострадал один человек - РИА Новости, 19.11.2025
15:34 19.11.2025 (обновлено: 15:37 19.11.2025)
В Белгородской области при взрыве газа пострадал один человек
В Белгородской области при взрыве газа пострадал один человек - РИА Новости, 19.11.2025
В Белгородской области при взрыве газа пострадал один человек
По предварительным данным, один человек пострадал при взрыве газа в Алексеевке Белгородской области, информация уточняется, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.11.2025
В Белгородской области при взрыве газа пострадал один человек

МЧС: в белгородской Алексееве при взрыве газа пострадал один человек

БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, один человек пострадал при взрыве газа в Алексеевке Белгородской области, информация уточняется, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщили, что частный дом полностью разрушен после взрыва газа на улице Маяковского в Алексеевке, повреждены кровля и фасад соседнего частного дома, есть данные о пострадавших.
"Предварительно, один пострадавший, но информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияАлексеевкаБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
