В Белгородской области при взрыве газа пострадал один человек

По предварительным данным, один человек пострадал при взрыве газа в Алексеевке Белгородской области, информация уточняется, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.11.2025
