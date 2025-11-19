Футболисту "Бенфики" вынесли наказание за распространение порно

Как ранее заявлял сам Шельдеруп, около двух лет назад, когда ему было 19 лет и он выступал за датский "Норшелланн", футболист переслал своему другу короткое видео, не посмотрев его до конца. После того как знакомый указал на незаконность распространения подобных материалов, он удалил запись.