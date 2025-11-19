Футболисту "Бенфики" вынесли наказание за распространение порно

https://ria.ru/20251119/futbolist--2056067755.html
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Суд Копенгагена признал виновным футболиста португальской "Бенфики" Андреаса Шельдерупа в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщает корреспондент NRK из зала суда.
Как ранее заявлял сам Шельдеруп, около двух лет назад, когда ему было 19 лет и он выступал за датский "Норшелланн", футболист переслал своему другу короткое видео, не посмотрев его до конца. После того как знакомый указал на незаконность распространения подобных материалов, он удалил запись.
Суд отметил, что футболисту прислали данный материал, а сам он его не искал и позднее удалил, осознав незаконность своих действий. В связи с этим игрок был приговорен к 14 дням тюремного заключения условно. Также он должен будет оплатить судебные издержки.
Шельдерупу 21 год. Полузащитник выступает за "Бенфику
" с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Вместе с лиссабонцами футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии
. Также на его счету восемь матчей за сборную Норвегии
. Он помог команде выйти на чемпионат мира 2026 года.