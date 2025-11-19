Рейтинг@Mail.ru
Футболисту "Бенфики" вынесли наказание за распространение порно - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:04 19.11.2025 (обновлено: 17:33 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/futbolist--2056067755.html
Футболисту "Бенфики" вынесли наказание за распространение порно
Футболисту "Бенфики" вынесли наказание за распространение порно - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Футболисту "Бенфики" вынесли наказание за распространение порно
Суд Копенгагена признал виновным футболиста португальской "Бенфики" Андреаса Шельдерупа в распространении порнографических материалов с участием... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T17:04:00+03:00
2025-11-19T17:33:00+03:00
футбол
бенфика
вокруг спорта
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081435_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_3f628bce02a9e2cbb4616d8f42a26f7e.jpg
/20251119/ingelrest--2056061333.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081435_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_86c9c0796797884ece7fa4bc3485a36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бенфика, вокруг спорта, спорт
Футбол, Бенфика, Вокруг спорта, Спорт
Футболисту "Бенфики" вынесли наказание за распространение порно

Футболист "Бенфики" Шельдеруп получил условный срок за распространение порно

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема португальской "Бенфики"
Эмблема португальской Бенфики - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Суд Копенгагена признал виновным футболиста португальской "Бенфики" Андреаса Шельдерупа в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщает корреспондент NRK из зала суда.
Как ранее заявлял сам Шельдеруп, около двух лет назад, когда ему было 19 лет и он выступал за датский "Норшелланн", футболист переслал своему другу короткое видео, не посмотрев его до конца. После того как знакомый указал на незаконность распространения подобных материалов, он удалил запись.
Суд отметил, что футболисту прислали данный материал, а сам он его не искал и позднее удалил, осознав незаконность своих действий. В связи с этим игрок был приговорен к 14 дням тюремного заключения условно. Также он должен будет оплатить судебные издержки.
Шельдерупу 21 год. Полузащитник выступает за "Бенфику" с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Вместе с лиссабонцами футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии. Также на его счету восемь матчей за сборную Норвегии. Он помог команде выйти на чемпионат мира 2026 года.
Бельгийский полицейский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Чемпион Бельгии по боксу получил условный срок за торговлю наркотиками
19 ноября, 16:42
 
ФутболБенфикаВокруг спортаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала