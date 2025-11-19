https://ria.ru/20251119/futbol-2055878935.html
Определились все европейские команды, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026
Определились все европейские команды, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Определились все европейские команды, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026
Стали известны все европейские сборные, напрямую отобравшиеся на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T01:38:00+03:00
2025-11-19T01:38:00+03:00
2025-11-19T02:49:00+03:00
футбол
чемпионат мира по футболу 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055877278_0:55:3324:1925_1920x0_80_0_0_56137a31d01a98cae51f6a7828a7c5c3.jpg
/20251117/ssha-2055587138.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055877278_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_980ece6b67c96305f6da7fc2bc97b4c1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат мира по футболу 2026, спорт
Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026, Спорт
Определились все европейские команды, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026
Стали известны все европейские сборные, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Стали известны все европейские сборные, напрямую отобравшиеся на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Путевки на мировое первенство завоевали национальные команды Германии, Швейцарии, Шотландии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Бельгии, Англии и Хорватии.
- В стыковых матчах предстоит сыграть занявшим вторые места в группах на этапе отбора сборным Словакии, Косова, Дании, Украины, Турции, Ирландии, Польши, Боснии и Герцеговины, Италии, Уэльса, Албании и Чехии. Во втором раунде европейской квалификации также примут участие команды Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии, которые выиграли свои группы в Лиге наций. Матчи пройдут в марте 2026 года.
Также определились составы корзин для жеребьевки стыковых матчей, которая пройдет 20 ноября. В первую корзину попали сборные Италии, Дании, Турции, Украины, во вторую - команды Польши, Уэльса, Чехии, Словакии, третью составили сборные Ирландии, Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, четвертую - отобравшиеся благодаря выступлению в Лиге наций команды Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии.
Команды из первой корзины будут играть в полуфинале со сборными из четвертой, коллективы из второй корзины - с находящимися в третьей.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.