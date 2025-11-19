Определились все европейские команды, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Стали известны все европейские сборные, напрямую отобравшиеся на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Путевки на мировое первенство завоевали национальные команды Германии, Швейцарии, Шотландии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Бельгии, Англии и Хорватии.

В стыковых матчах предстоит сыграть занявшим вторые места в группах на этапе отбора сборным Словакии, Косова, Дании, Украины, Турции, Ирландии, Польши, Боснии и Герцеговины, Италии, Уэльса, Албании и Чехии. Во втором раунде европейской квалификации также примут участие команды Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии, которые выиграли свои группы в Лиге наций. Матчи пройдут в марте 2026 года.

Также определились составы корзин для жеребьевки стыковых матчей, которая пройдет 20 ноября. В первую корзину попали сборные Италии, Дании, Турции, Украины, во вторую - команды Польши, Уэльса, Чехии, Словакии, третью составили сборные Ирландии, Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, четвертую - отобравшиеся благодаря выступлению в Лиге наций команды Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии.

Команды из первой корзины будут играть в полуфинале со сборными из четвертой, коллективы из второй корзины - с находящимися в третьей.