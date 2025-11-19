Рейтинг@Mail.ru
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/forma--2055920735.html
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы - РИА Новости, 19.11.2025
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы
Девелоперская компания Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщила... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:27:00+03:00
2025-11-19T11:27:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055919854_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d22f2b8c6d5565eaaca4e451bf3b08a0.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055919854_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5d8ae7a28490393d3baed907181bbeab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы

Компания Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы

© FormaПроект делового центра на Волоколамском шоссе
Проект делового центра на Волоколамском шоссе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Forma
Проект делового центра на Волоколамском шоссе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Девелоперская компания Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба компании.
"Проекты будут реализованы на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в районе Щукино. Оба здания войдут в состав единого делового кластера, формирующегося на северо-западе города", – сказали в компании.
© FormaПроект делового центра на Авиационной улице
Проект делового центра на Авиационной улице - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Forma
Проект делового центра на Авиационной улице
Как уточняется в материалах Forma, первый объект - деловое пространство на Авиационной улице, площадью примерно 16 тысяч квадратных метров, 12 тысяч из которых займут офисы. Второй объект появится по адресу: Волоколамское шоссе, 32. Площадь 21-этажного здания составит более 56 тысяч квадратных метров, в том числе офисная часть составит около 41 тысячи "квадратов".
Оба пространства проектируются в классе А с возможностью гибкого деления на офисные блоки, что делает объект удобным как для штаб-квартир крупных компаний, так и для динамичных проектных команд и технологических стартапов, - добавляется в сообщении.
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала