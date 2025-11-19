https://ria.ru/20251119/forma--2055920735.html
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы - РИА Новости, 19.11.2025
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы
Девелоперская компания Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщила... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:27:00+03:00
2025-11-19T11:27:00+03:00
2025-11-19T11:27:00+03:00
москва
москва
Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы
Компания Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Девелоперская компания Forma намерена построить два деловых центра на северо-западе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба компании.
"Проекты будут реализованы на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в районе Щукино. Оба здания войдут в состав единого делового кластера, формирующегося на северо-западе города", – сказали в компании.
Как уточняется в материалах Forma, первый объект - деловое пространство на Авиационной улице, площадью примерно 16 тысяч квадратных метров, 12 тысяч из которых займут офисы. Второй объект появится по адресу: Волоколамское шоссе, 32. Площадь 21-этажного здания составит более 56 тысяч квадратных метров, в том числе офисная часть составит около 41 тысячи "квадратов".
Оба пространства проектируются в классе А с возможностью гибкого деления на офисные блоки, что делает объект удобным как для штаб-квартир крупных компаний, так и для динамичных проектных команд и технологических стартапов, - добавляется в сообщении.