МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европа не может в достаточной степени финансировать Киев, пишет британский журнал The Spectator.
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
18 ноября, 18:31
Отмечается, что 40-процентный дефицит бюджета Украины можно покрыть тремя способами: с помощью прямого финансирования западными донорами, предоставления международного кредита или конфискации суверенных российских активов.
При этом, как пишет The Spectator, "Киев сосредоточен на том, чтобы завладеть замороженными средствами России", однако законных путей их конфисковать не существует. На Западе существуют опасения, что "европейские налогоплательщики в конечном итоге будут нести ответственность за всю сумму кредита, когда Москва, что неизбежно, откажется выплачивать "репарации", и в конечном итоге Киев заставят объявить дефолт".
Издание считает, что в основе грядущего денежного кризиса Киева лежит фундаментальный разрыв между намерением Европы продолжать поддержку Украины и серьезными финансовыми проблемами во Франции, Великобритании и Германии.
Дефицит украинского бюджета
Киев, столкнувшись с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.