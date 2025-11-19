Рейтинг@Mail.ru
Тверская область
 
21:56 19.11.2025
В Верхневолжье стартовал фестиваль профориентации "Вектор на будущее. АТОМ"
В Верхневолжье стартовал фестиваль профориентации "Вектор на будущее. АТОМ"
Тверская область
В Верхневолжье стартовал фестиваль профориентации "Вектор на будущее. АТОМ"

Фестиваль "Вектор на будущее. АТОМ" в Удомле привлек три тысячи школьников

© Пресс-служба правительства Тверской областиФестиваль профориентации "Вектор на будущее. АТОМ"
Фестиваль профориентации Вектор на будущее. АТОМ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Пресс-служба правительства Тверской области
Фестиваль профориентации "Вектор на будущее. АТОМ"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фестиваль профориентации "Вектор на будущее. АТОМ", направленный на популяризацию профессий атомной отрасли и высокотехнологичных производств среди молодежи, стартовал в среду в Удомле Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства.
В нем принимают участие свыше трех тысяч человек: ученики 5-11 классов школ Бежецкого, Бологовского, Вышневолоцкого, Лесного, Удомельского округов и студенты Удомельского колледжа, молодежные лидеры, эксперты, представители органов власти и местного самоуправления.
Ключевые задачи фестиваля – помощь подрастающему поколению в выборе профессии, формирование кадрового резерва для предприятий Верхневолжья, развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и компаниями - соответствуют задачам президентских национальных проектов "Кадры" и "Молодежь и дети".
Программа фестиваля включает образовательные, практические и развлекательные мероприятия. Одним из основных событий первого дня стала выставка предприятий и образовательных организаций в Центре общественной информации (ЦОИ) Калининской АЭС. Более 20 интерактивных площадок колледжей, вузов и компаний Тверской области рассказали гостям о востребованных профессиях и возможностях карьерного роста. Школьники и студенты смогли проверить свои знания в "Атомном квизе", подготовленном Музеем "Атом". В четверг их ждут мастер-сессия "Энергия успеха со Школой РосАтома", интеллектуальные игры, а 21 ноября, в завершающий день фестиваля, состоится круглый стол, посвященный развитию образовательной, профессиональной и социальной экосистемы Удомельского округа.
В течение всего фестиваля на базе Удомельского колледжа проходят профессиональные пробы для школьников. На практических занятиях они знакомятся с современными технологиями и оборудованием, программами среднего профобразования.
Организаторы мероприятия – региональный оператор профориентационного проекта "Билет в будущее" "Тверской вектор", Фонд содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив "АТОМ" при поддержке министерства образования Тверской области, Калининской АЭС и администрации Удомельского округа.
