В Верхневолжье стартовал фестиваль профориентации "Вектор на будущее. АТОМ"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фестиваль профориентации "Вектор на будущее. АТОМ", направленный на популяризацию профессий атомной отрасли и высокотехнологичных производств среди молодежи, стартовал в среду в Удомле Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства.

В нем принимают участие свыше трех тысяч человек: ученики 5-11 классов школ Бежецкого, Бологовского, Вышневолоцкого, Лесного, Удомельского округов и студенты Удомельского колледжа, молодежные лидеры, эксперты, представители органов власти и местного самоуправления.

Ключевые задачи фестиваля – помощь подрастающему поколению в выборе профессии, формирование кадрового резерва для предприятий Верхневолжья, развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и компаниями - соответствуют задачам президентских национальных проектов "Кадры" и "Молодежь и дети".

Программа фестиваля включает образовательные, практические и развлекательные мероприятия. Одним из основных событий первого дня стала выставка предприятий и образовательных организаций в Центре общественной информации (ЦОИ) Калининской АЭС. Более 20 интерактивных площадок колледжей, вузов и компаний Тверской области рассказали гостям о востребованных профессиях и возможностях карьерного роста. Школьники и студенты смогли проверить свои знания в "Атомном квизе", подготовленном Музеем "Атом". В четверг их ждут мастер-сессия "Энергия успеха со Школой РосАтома", интеллектуальные игры, а 21 ноября, в завершающий день фестиваля, состоится круглый стол, посвященный развитию образовательной, профессиональной и социальной экосистемы Удомельского округа.

В течение всего фестиваля на базе Удомельского колледжа проходят профессиональные пробы для школьников. На практических занятиях они знакомятся с современными технологиями и оборудованием, программами среднего профобразования.