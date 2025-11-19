Рейтинг@Mail.ru
03:06 19.11.2025 (обновлено: 03:41 19.11.2025)
Европейские СМИ пытаются обелить имидж Зеленского
Европейские СМИ пытаются обелить имидж Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Европейские СМИ на фоне коррупционного скандала на Украине пытаются обелить имидж Владимира Зеленского, оправдывая выявленные факты коррупции якобы работой антикоррупционных ведомств и "чрезвычайной ситуацией" в стране.
Ближайшее окружение Зеленского, наряду с правительственными министрами, стало фигурантами расследования двух независимых антикоррупционных ведомств страны - НАБУ и САП.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине
13 ноября, 15:34
Немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) нашла "позитивные знаки" в коррупционном скандале на Украине, указав на кадровые перестановки и работу антикоррупционных органов. При этом она признала, что масштаб скандала показывает, что страна "не избавится от него так быстро".
Другое немецкое издание Sueddeutsche Zeitung называет "справедливым" продолжение западной поддержки Украины вопреки фактам коррупции в стране. При этом издание признает, что за этим коррупционным скандалом на Украине, несомненно, последуют другие.
Политический обозреватель немецкого издания Welt оправдывает коррупцию на Украине "чрезвычайной ситуацией".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам
17 ноября, 15:43
"Коррупция, однако, существует и в западных странах", - также говорится в материале.
Итальянское издание Fatto Quotidiano обратило внимание на слова главы МО Италии Гуидо Крозетто, который призвал "не судить Киев по двум коррупционерам".
Британская пресса избрала путь убеждения аудитории в якобы неосведомленности Зеленского о коррупции в ближайшем окружении и правительстве, непричастности к ней и желании справедливого разрешения скандала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Заголовки западных СМИ о Зеленском ухудшаются, заявил глава РФПИ
02:43
"Зеленский был "поражен" масштабом обвинений, выдвинутых против членов его ближайшего окружения. Он уже дистанцировался от некоторых из тех, кто уже фигурирует в расследовании", - пишет газета Economist.
В то же время издание Guardian отмечает меры, принятые Зеленским в свете скандала якобы для удовлетворения запроса общества на преследование коррупционеров: "Владимир Зеленский предпринял шаги по сдерживанию растущего общественного возмущения на Украине по поводу коррупционного скандала в энергетическом секторе, уволив двух министров, обвиняемых в причастности к крупномасштабной схеме".
Директор Центра противодействия коррупции в Киеве Дарья Каленюк в интервью французской радиостанции RFI жестко раскритиковала окружение Зеленского, в то же время избежав использования резких слов в отношении него самого. Она также обвинила Миндича и Ермака в искажении реальности вокруг Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Германии пообещали сделать выводы по коррупционному скандалу на Украине
12 ноября, 18:41
НАБУ позднее опубликовало и фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
При этом украинский блогер Анатолий Шарий считает, что Евросоюз через своего посла в Киеве Катарину Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. По мнению блогера, Брюссель встал на защиту воров и коррупционеров, потому что дальнейшее расследование коррупционного скандала может вывести правоохранителей "за территорию Украины". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники писало, что посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. ЕС же поддерживает киевский режим финансами и поставками вооружений, несмотря на многочисленные нарушения прав человека и масштабную коррупцию на Украине.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
Вчера, 18:31
 
В миреУкраинаКиевИталияВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоГуидо КрозеттоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомWelt
 
 
