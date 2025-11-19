Новая программа Научной елки пройдет на двух московских площадках

МОСКВА, 19 ноя - пресс-служба организаторов Научной елки WOW! HOW? Научная елка WOW! HOW? подготовила в этом году для юных исследователей новую программу "Новый год 100 лет вперед" — сразу на двух новых для елки площадках в центре Москвы.

Научная елка WOW! HOW? попробует заглянуть в будущее и предсказать, каким станет праздник через 100 лет. Будут ли новогодние чудеса по-прежнему удивлять детей? Сможет ли Дед Мороз выдержать конкуренцию со всезнающими суперкомпьютерами? Сохранится ли дух главного зимнего праздника, когда человечество преодолеет порог технологической сингулярности? И что вообще такое технологическая сингулярность?

Специально для шоу "Новый год 100 лет вперед" разработан сценический реквизит и демонстрационное научное оборудование. 35 опытов, проводимых прямо на сцене, приоткроют для гостей мир химии, физики, биологии, математики, компьютерных и других наук. Перед зрителями предстанут аниматронные роботы, беспилотные летательные аппараты, огромная елка из десятка катушек Теслы, ПВХ-орган, гигантские колбы с химическими реакциями, пушки, запускающие двухметровые дымные кольца, шарометы, выстреливающие сотни шариков в минуту, и выпускающие шестиметровые столбы пара азотные мортиры. В представлении задействовано более 200 единиц аудио-, видео- и светового оборудования. А интерактивные декорации созданы с применением технологий искусственного интеллекта.

Перед началом каждого представления гости смогут собственноручно провести десятки научных экспериментов в дюжине интерактивных зон, окунуться в атмосферу будущего и сделать фото с использованием AR-технологий, создать своими руками футуристичные новогодние подарки для близких и многое другое.

"Стремительность развития технологий поражает, и мы, возможно, станем свидетелями момента, когда это развитие станет неуправляемым. Каким же будет волшебство, и что будет называться чудом у жителей столь технологически продвинутого мира? Причем тут Новый год и Дед Мороз? Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в нашем новом новогоднем шоу. Помогут нам в этом научные знания в области физики, химии, биологии, математики, а донести их до зрителей помогут известные популяризаторы науки", — отметил организатор Научной елки WOW! HOW? Тимур Лайшев, его слова приводит пресс-служба.

По окончании шоу юные исследователи смогут получить научные новогодние подарки — наборы для опытов и экспериментов. Будет доступно три варианта: от небольшого набора для тех, кто только начинает знакомство с научными чудесами, до целой домашней лаборатории с десятком новогодних экспериментов.

Шоу "Новый год 100 лет вперед" пройдет на двух площадках в Москве: с 18 по 28 декабря в Театральном центре на Плющихе, с 30 по 31 декабря и со 2 по 8 января в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.