Около 1,8 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве
Около 1,8 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве - РИА Новости, 19.11.2025
Около 1,8 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали с начала этого года около 1,8 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали с начала этого года около 1,8 тысячи электроподстанций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка двух тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, на почти 90% объектов мероприятия уже завершены", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что такие работы проводятся в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. Они позволяют повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.
"Реализуем комплекс мероприятий, в том числе высокотехнологичных. Проводим капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаем новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.