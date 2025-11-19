https://ria.ru/20251119/egipet-2056050066.html
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива
Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в... РИА Новости, 19.11.2025
египет
