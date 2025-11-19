Рейтинг@Mail.ru
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива
15:58 19.11.2025
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива
в мире
египет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
египет
в мире, египет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа"
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива

КАИР, 19 ноя – РИА Новости. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в сообщении канцелярии египетского премьера Мустафы Мадбули.
"Премьер-министр Мустафа Мадбули присутствовал сегодня утром на подписании соглашения о закупке ядерного топлива для АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.
Путин и президент Египта принимают участие в церемонии установки корпуса реактора энергоблока АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин принял участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа"
