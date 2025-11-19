Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива

КАИР, 19 ноя – РИА Новости. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в сообщении канцелярии египетского премьера Мустафы Мадбули.